ヴェンゲル氏のFIFA会長選挙出馬を強力に支援？仏大統領、各国首脳に働きかけを約束か…一方で負の影響に懸念も

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【サッカー 日本代表 ニュース】来年3月のFIFA会長選挙に向け、JFA（日本サッカー協会）の田嶋幸三名誉会長も立候補を表明している。

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フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、FIFA会長選挙への出馬が噂されるアーセン・ヴェンゲル氏を後押しする構えのようだ。

来年3月に行われるFIFAの会長選挙。これまで現職のジャンニ・インファンティーノ会長が最有力候補と見られてきたが、ワールドカップ大会期間中の振る舞いやワールドカップ関連事業株式売却案の発表を発端に世界各地のサッカー連盟が反発しており、対立候補の擁立に注目が集まっていた。そして5日には、JFA（日本サッカー協会）の田嶋幸三名誉会長が立候補を表明。さらに直近では、ヴェンゲル氏の出馬を求める声が高まっている。

そうした中で『テレグラフ』によると、フランスのマクロン大統領はヴェンゲル氏に直接連絡を取っており、立候補を説得しているという。さらに、各国の首脳陣に対してヴェンゲル氏を支持するように働きかける意向を伝えたようだ。本人はまだ決断を下していないようだが、UEFA（欧州サッカー連盟）もヴェンゲル氏の出馬を強く促していることが伝えられている。

その一方で、マクロン大統領とかつてフランスの植民地であったアフリカの複数国との関係が悪化していることから、仮に同氏がヴェンゲル氏の支持に回った場合、アフリカ各国の票が離れる懸念もあるとのこと。関係者は『テレグラフ』に対し、「もし彼が西アフリカで何らかの選挙運動を行えば、かえってヴェンゲル氏の不利に働く可能性がある」と語ったという。FIFA会長選挙ではアフリカ各国のサッカー協会の票確保が非常に重要なため、こうした懸念も存在するようだ。

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なお同メディアによると、このままヴェンゲル氏が出馬しない場合、UEFAは田嶋幸三名誉会長を支持する方針であるとのこと。立候補の締切は11月18日に迫っているが、今後の動向に注目だ。