FIFAフットボールアウォーズ2020の各賞受賞者は？各カテゴリーの選出者まとめ
現地時間17日、FIFA（国際サッカー連盟）はスイスのチューリッヒにて、年間表彰式『ザ・ベスト・FIFAフットボールアウォーズ2020』を開催した。新型コロナウイルスの影響もあり、2020年はオンライン形式での授賞式というスタイルになった。
男子の『The Best（ザ・ベスト）』こと最優秀選手賞はUEFAチャンピオンズリーグ（CL）、ブンデスリーガ、DFBポカールとバイエルンを3冠に導いたロベルト・レヴァンドフスキで、初受賞。女子はリヨンのCL5連覇に貢献したルーシー・ブロンズ（現マンチェスター・シティ）が初受賞となった。
なお、女子の最優秀選手賞候補には熊谷紗希（リヨン）もノミネートされていたが、戴冠とはならなかった。
最優秀GK賞も男女でCL制覇に貢献したマヌエル・ノイアー、サラ・ブアディが選出された。
最優秀監督賞には現行のプレミアリーグとなってから、初のリーグタイトルをリヴァプールにもたらしたユルゲン・クロップ監督。女子は2019年の女子ワールドカップ準優勝とオランダ代表を躍進させたサリナ・ウィッグマン監督が選ばれている。
以下が2020年ベストFIFAフットボールアワードの受賞者となる。
最優秀選手賞
男子：ロベルト・レバンドフスキ（バイエルン／ポーランド代表）
女子：ルーシー・ブロンズ（マンチェスター・C／イングランド代表）
最優秀監督賞
男子：ユルゲン・クロップ（リヴァプール）
女子：サリナ・ウィッグマン（オランダ代表）
最優秀GK賞
男子：マヌエル・ノイアー（バイエルン／ドイツ代表）
女子：サラ・ブアディ（リヨン／フランス代表）
プスカシュ賞
ソン・フンミン（トッテナム／韓国代表）
ファン賞
マリバルド・フランシスコ・ダ・シルバ（スポルチ・レシフェのサポーター）
フェアプレー賞
マッティア・アグネーゼ（オスペダレッティ／イタリア）
ベストイレブン男子
GK
アリソン（リヴァプール／ブラジル代表）
DF
トレント・アレクサンダー＝アーノルド（リヴァプール／イングランド代表）
ヴィルヒル・ファン・ダイク（リバプール／オランダ代表）
セルヒオ・ラモス（レアル・マドリー／スペイン代表）
アルフォンソ・デイビス（バイエルン／カナダ代表）
MF
ジョシュア・キミッヒ（バイエルン／ドイツ代表）
ケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ／ベルギー代表）
チアゴ・アルカンタラ（リヴァプール／スペイン代表）
FW
ロベルト・レヴァンドフスキ（バイエルン／ポーランド代表）
リオネル・メッシ（バルセロナ／アルゼンチン代表）
クリスティアーノ・ロナウド（ユヴェントス／ポルトガル代表）
ベストイレブン女子
GK
クリスティーネ・エンドレル（パリ・サンジェルマン／チリ代表）
DF
ミリー・ブライト（チェルシー／イングランド代表）
ルーシー・ブロンズ（マンチェスター・シティ／イングランド代表）
ワンディ・ルナール（リヨン／フランス代表）
MF
バルボサ・ボナンセア（ユヴェントス／イタリア代表）
ベロニカ・ボケーテ（ミラン／元スペイン代表）
デルフィーヌ・カスカリーノ（リヨン／フランス代表）
FW
ペルニレ・ハルダー（チェルシー／デンマーク代表）
トビン・ヒース（マンチェスター・ユナイテッド／アメリカ代表）
フィフィアネ・ミデマー（アーセナル／オランダ代表）
ミーガン・ラピノー（レインFC／アメリカ代表）