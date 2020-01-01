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FIFAフットボールアウォーズ2020の各賞受賞者は？各カテゴリーの選出者まとめ

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Messi Cristiano Ronaldo Lewandowski Best FIFA 2020
Getty Images
【欧州・海外サッカーニュース】17日に行われた『ザ・ベスト・FIFAフットボールアウォーズ2020』の受賞者をおさらい。

現地時間17日、FIFA（国際サッカー連盟）はスイスのチューリッヒにて、年間表彰式『ザ・ベスト・FIFAフットボールアウォーズ2020』を開催した。新型コロナウイルスの影響もあり、2020年はオンライン形式での授賞式というスタイルになった。

男子の『The Best（ザ・ベスト）』こと最優秀選手賞はUEFAチャンピオンズリーグ（CL）、ブンデスリーガ、DFBポカールとバイエルンを3冠に導いたロベルト・レヴァンドフスキで、初受賞。女子はリヨンのCL5連覇に貢献したルーシー・ブロンズ（現マンチェスター・シティ）が初受賞となった。

なお、女子の最優秀選手賞候補には熊谷紗希（リヨン）もノミネートされていたが、戴冠とはならなかった。

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    最優秀GK賞も男女でCL制覇に貢献したマヌエル・ノイアー、サラ・ブアディが選出された。

    最優秀監督賞には現行のプレミアリーグとなってから、初のリーグタイトルをリヴァプールにもたらしたユルゲン・クロップ監督。女子は2019年の女子ワールドカップ準優勝とオランダ代表を躍進させたサリナ・ウィッグマン監督が選ばれている。

    以下が2020年ベストFIFAフットボールアワードの受賞者となる。

    最優秀選手賞
    男子：ロベルト・レバンドフスキ（バイエルン／ポーランド代表）
    女子：ルーシー・ブロンズ（マンチェスター・C／イングランド代表）

    最優秀監督賞
    男子：ユルゲン・クロップ（リヴァプール）
    女子：サリナ・ウィッグマン（オランダ代表）

    最優秀GK賞
    男子：マヌエル・ノイアー（バイエルン／ドイツ代表）
    女子：サラ・ブアディ（リヨン／フランス代表）

    プスカシュ賞
    ソン・フンミン（トッテナム／韓国代表）

    ファン賞
    マリバルド・フランシスコ・ダ・シルバ（スポルチ・レシフェのサポーター）

    フェアプレー賞
    マッティア・アグネーゼ（オスペダレッティ／イタリア）

    ベストイレブン男子
    GK
    アリソン（リヴァプール／ブラジル代表）
    DF
    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（リヴァプール／イングランド代表）
    ヴィルヒル・ファン・ダイク（リバプール／オランダ代表）
    セルヒオ・ラモス（レアル・マドリー／スペイン代表）
    アルフォンソ・デイビス（バイエルン／カナダ代表）

    MF
    ジョシュア・キミッヒ（バイエルン／ドイツ代表）
    ケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ／ベルギー代表）
    チアゴ・アルカンタラ（リヴァプール／スペイン代表）

    FW
    ロベルト・レヴァンドフスキ（バイエルン／ポーランド代表）
    リオネル・メッシ（バルセロナ／アルゼンチン代表）
    クリスティアーノ・ロナウド（ユヴェントス／ポルトガル代表）

    ベストイレブン女子
    GK
    クリスティーネ・エンドレル（パリ・サンジェルマン／チリ代表）

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    DF
    ミリー・ブライト（チェルシー／イングランド代表）
    ルーシー・ブロンズ（マンチェスター・シティ／イングランド代表）
    ワンディ・ルナール（リヨン／フランス代表）

    MF
    バルボサ・ボナンセア（ユヴェントス／イタリア代表）
    ベロニカ・ボケーテ（ミラン／元スペイン代表）
    デルフィーヌ・カスカリーノ（リヨン／フランス代表）

    FW
    ペルニレ・ハルダー（チェルシー／デンマーク代表）
    トビン・ヒース（マンチェスター・ユナイテッド／アメリカ代表）
    フィフィアネ・ミデマー（アーセナル／オランダ代表）
    ミーガン・ラピノー（レインFC／アメリカ代表）

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