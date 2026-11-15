ヴェンゲル、FIFA会長選で立候補せず…インファンティーノ氏に対抗するのは？

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【欧州・海外サッカー ニュース】アーセン・ヴェンゲル氏はFIFA会長選挙に出馬しないことを決めた。

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元アーセナル監督のアーセン・ヴェンゲル氏がFIFA会長選挙においてジャンニ・インファンティーノ氏に対抗して立候補しないことを決定した。

現サッカー連盟会長のインファンティーノ氏の立場は、ワールドカップの商業権益を民間投資家に売却しようとした計画が失敗に終わったことで引き起こされた反発により、危機に陥った。そのため、日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長も立候補の意向を示していた。

FIFAのグローバル開発責任者であるヴェンゲル氏は、インファンティーノ氏への反対運動を主導してきた欧州サッカー連盟（UEFA）の支持を得ており、立候補を検討していたとされるが、最終的に対抗しないことを決めた。

インファンティーノ氏に反対する利害関係者グループの有力者の一人は、『BBC』に対し、このニュースは「本当に残念だ」と語った。

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「完璧ではなかったとしても、彼は世界中の多くの人々を奮い立たせることができたと思う」

なおUEFAは、水曜日の締め切りまでに代替候補を見つけることを依然として望んでいると言われている。