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【サッカー ワールドカップ ニュース】来年3月のFIFA会長選挙では、ジャンニ・インファンティーノ氏、フィリップ・ディアロ氏、田嶋幸三氏が立候補している。

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南米サッカー連盟（CONMEBOL）は、FIFA会長選挙において現職のジャンニ・インファンティーノ会長を支持することを表明した。

2016年から現在まで、ジャンニ・インファンティーノ氏が会長を務めてきたFIFA。しかし、同会長はワールドカップ期間中の振る舞いや大会後に発表したワールドカップ関連事業売却案（後に撤回）など、様々な行動が世界中で大きな反発を呼んでいる。そして来年3月の会長選挙に向け、UEFA（欧州サッカー連盟）などは対立候補の擁立に動いていることが度々伝えられてきた。

そして19日、FIFAは3名の立候補を受け付けたことを発表。現職のインファンティーノ氏、フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長、そしてJFA（日本サッカー協会）名誉会長の田嶋幸三氏の立候補を受け付けたことを明かしている。この3名は、18日の締め切りまでに5つの加盟協会から推薦状を受け取ったことになる。

そうした中で、10協会が加盟するCONMEBOLはインファンティーノ会長への支持を表明。「これは、現FIFA会長のリーダーシップと、サッカー界にもたらされた前向きな変革が評価されたものだ。CONMEBOL理事会は、南米カップ決勝の前日にバランキージャで会合を開き、ジャンニ・インファンティーノ氏のFIFA会長選への立候補を全会一致で承認した。2025年5月にパラグアイで開催されたFIFA総会の時点ですでに表明されていたCONMEBOLの支持は、その後も変わることなく維持されている。これは、インファンティーノ氏のリーダーシップと、近年の世界のサッカー界における前向きな変化を評価してのことである」としている。

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さらに、アレハンドロ・ドミンゲス会長も自身のSNSで「今週金曜日（20日）にバランキージャで開催されたCONMEBOL理事会において、ジャンニ・インファンティーノ氏のFIFA会長立候補に対する全面的な支持が満場一致で承認された！」と明かした。

また、FIFA総会において22票を投じる権利を持つアラブサッカー連盟（UAFA）も19日、インファンティーノ会長への支持を表明。なお、今回のFIFA会長選挙における総投票数は211票であり、当然に必要な過半数は106票となっている。