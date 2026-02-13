Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logoFC東京
Ajinomoto Stadium
team-logo浦和レッズ
Watch it on DMM×DAZNホーダイ
GOAL

【2月14日】FC東京vs浦和レッズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第2節

【J1 2026放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第2節、FC東京対浦和レッズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第2節のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDAZN月額プラン最安値！

2/13～5/8に加入＆翌月継続で先着4万名にPayPay1,390ptプレゼント！

※キャンペーンは諸条件により終了・変更・対象外となる場合があります。

DMM×DAZNホーダイ

1,390ptプレゼントに応募

先着4万名限定

2026年2月14日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第2節で、FC東京と浦和レッズが対戦する。

FC東京vs浦和をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！月額最安値で視聴

本記事では、FC東京と浦和レッズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC東京vs浦和｜試合日程・キックオフ時間

FC東京vs浦和は、2月14日(土)にFC東京のホーム、味の素スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第2節
  • 日時：2026年2月14日(土) 15:00キックオフ
  • 対戦：FC東京vs浦和レッズ
  • 会場：味の素スタジアム

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値！W杯も全試合配信！ポイント還元でお得今すぐ最安値で視聴

FC東京vs浦和｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第2節のFC東京vs浦和は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値！W杯も全試合配信！ポイント還元でお得今すぐ最安値で視聴

FC東京vs浦和のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！百年構想リーグ・W杯が全試合視聴可能

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』が圧倒的にお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

2026年の百年構想リーグは全試合配信するほか、6月に開幕するFIFAワールドカップも日本戦を含む全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DMM×DAZNホーダイなら月額最安値！W杯も全試合配信！ポイント還元でお得今すぐ最安値で視聴

FC東京vs浦和 チーム情報

FC東京 vs 浦和レッズ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 松橋力蔵

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マチェイ・スコルジャ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FCT
-直近成績

ゴールを許す
3/4
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
2/5

URD
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

FCT

直近の 5 試合

URD

4

勝利

0

引分け

1

Win

11

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0