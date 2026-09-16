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Yuta Tokuma

【9月17日・18日】ヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第1節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ
アンデルレヒト 対 リヨン
オモニア・ニコシア 対 セルタ
オモニア・ニコシア
セルタ
ACミラン 対 ベンフィカ
ACミラン
ベンフィカ
サンダーランド 対 AZアルクマール
サンダーランド
AZアルクマール
アンデルレヒト
リヨン
OFIクレタ 対 ホッフェンハイム
OFIクレタ
ホッフェンハイム
クリスタル・パレス 対 レフ・ポズナン
クリスタル・パレス
レフ・ポズナン
レアル・ソシエダ 対 ボーンマス
レアル・ソシエダ
ボーンマス
毎熊晟矢
中村敬斗
町田浩樹
鎌田大地
冨安健洋
久保建英

【欧州EL 放送予定】9月17日・18日開催のヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第1節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAヨーロッパリーグ(EL)2026-2027は、日本時間9月17日(木)・18日(金)にリーグフェーズ第1節の18試合が開催される。

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本記事では、9月17日・18日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【9月17日・18日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時

対戦カード

放送／配信

9/17(木) 1:45

オモニア vs セルタ

【放送】WOWOWライブ

【配信】WOWOWオンデマンド

9/17(木) 1:45

アララト＝アルメニア vs スパルタ・プラハ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/17(木) 4:00

ミラン vs ベンフィカ

【放送】WOWOWプライム

【配信】WOWOWオンデマンド

9/17(木) 4:00

レヴァークーゼン vs ツェリエ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/17(木) 4:00

オリンピアコス vs ヤギエロニア

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/17(木) 4:00

シュトゥルム・グラーツ vs レンヌ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/17(木) 4:00

サンダーランド vs AZアルクマール

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/17(木) 4:00

ハポエル・ベールシェヴァ vs ディナモ・ザグレブ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/17(木) 4:00

アンデルレヒト vs リヨン

【放送】WOWOWライブ

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 1:45

OFIクレタ vs ホッフェンハイム

【放送】WOWOWライブ

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 1:45

レフスキ・ソフィア vs ザルツブルク

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 4:00

クリスタル・パレス vs レフ・ポズナン

【放送】WOWOWプライム

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 4:00

ユヴェントス vs NECナイメヘン

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 4:00

ヴィクトリア・プルゼニ vs ユニオン・サン=ジロワーズ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 4:00

セルティック vs フェレンツヴァローシュ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 4:00

ベシクタシュ vs マルセイユ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 4:00

リレストロム vs トレエンセ

【放送】-

【配信】WOWOWオンデマンド

9/18(金) 4:00

レアル・ソシエダ vs ボーンマス

【放送】WOWOWライブ

【配信】WOWOWオンデマンド

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