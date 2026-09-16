【9月17日・18日】ヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第1節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ(EL)2026-2027は、日本時間9月17日(木)・18日(金)にリーグフェーズ第1節の18試合が開催される。

本記事では、9月17日・18日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【9月17日・18日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送／配信 9/17(木) 1:45 オモニア vs セルタ 【放送】WOWOWライブ 【配信】WOWOWオンデマンド 9/17(木) 1:45 アララト＝アルメニア vs スパルタ・プラハ 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/17(木) 4:00 ミラン vs ベンフィカ 【放送】WOWOWプライム 【配信】WOWOWオンデマンド 9/17(木) 4:00 レヴァークーゼン vs ツェリエ 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/17(木) 4:00 オリンピアコス vs ヤギエロニア 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/17(木) 4:00 シュトゥルム・グラーツ vs レンヌ 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/17(木) 4:00 サンダーランド vs AZアルクマール 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/17(木) 4:00 ハポエル・ベールシェヴァ vs ディナモ・ザグレブ 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/17(木) 4:00 アンデルレヒト vs リヨン 【放送】WOWOWライブ 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 1:45 OFIクレタ vs ホッフェンハイム 【放送】WOWOWライブ 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 1:45 レフスキ・ソフィア vs ザルツブルク 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 4:00 クリスタル・パレス vs レフ・ポズナン 【放送】WOWOWプライム 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 4:00 ユヴェントス vs NECナイメヘン 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 4:00 ヴィクトリア・プルゼニ vs ユニオン・サン=ジロワーズ 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 4:00 セルティック vs フェレンツヴァローシュ 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 4:00 ベシクタシュ vs マルセイユ 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 4:00 リレストロム vs トレエンセ 【放送】- 【配信】WOWOWオンデマンド 9/18(金) 4:00 レアル・ソシエダ vs ボーンマス 【放送】WOWOWライブ 【配信】WOWOWオンデマンド





ヨーロッパリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。※リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能

『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶ヨーロッパリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録