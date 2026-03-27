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イングランドvsウルグアイを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【3月28日】イングランドvsウルグアイのテレビ放送・ネット配信予定｜サッカー国際親善試合

親善試合
イングランド 対 ウルグアイ
イングランド
ウルグアイ

3月27日に開催される国際親善試合、イングランド代表対ウルグアイ代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年3月27日(土)に行われる国際親善試合で、イングランド代表とウルグアイ代表が対戦する。

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本記事では、イングランドvsウルグアイの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

イングランドvsウルグアイ｜試合日程・キックオフ時間

イングランドvsウルグアイは、日本時間3月28日(土)にイギリスのロンドンにある、ウェンブリー・スタジアムで開催される。

  • 大会：国際親善試合
  • 日時：2026年3月28日(土)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：イングランド代表 vs ウルグアイ代表
  • 会場：ウェンブリー・スタジアム

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イングランドvsウルグアイ｜放送・配信予定

国際親善試合のイングランドvsウルグアイは『DAZN』がライブ配信を行う。

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イングランドvsウルグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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イングランドvsウルグアイ チーム情報

イングランド vs ウルグアイ 予想スタメン

イングランドHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestURU
1
ジョーダン・ピックフォード
5
ジョン・ストーンズ
ヴァレンティノ・リヴラメント
ルイス・ホール
ハリー・マグワイア
8
ジョーダン ・ヘンダーソン
コール・パーマー
16
アダム・ウォートン
11
マーカス・ラッシュフォード
ノニ・マドゥエケ
ドミニク・ソランケ
1
フェルナンド・ムスレラ
17
マティアス・ビニャ
4
ロナルド・アラウホ
2
ホセ・ヒメネス
13
ギジェルモ・バレラ
20
マクシミリアーノ・アラウホ
15
フェデリコ・バルベルデ
5
マヌエル・ウガルテ
10
ジョルジアン・デ・アラスカエタ
14
アグスティン・カノビオ
ロドリゴ・アギーレ

4-2-3-1

URUAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トーマス・トゥヘル

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マルセロ・ビエルサ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ENG
-直近成績

ゴールを許す
17/0
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
0/5

URU
-直近成績

ゴールを許す
4/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

ENG

直近の 2 試合

URU

1

Win

0

引分け

1

Win

3

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位表