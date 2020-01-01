イングランド、追放処分のフォーデンが代表復帰…一方でグリーンウッドは選外
イングランド代表は5日、11月に行われるUEFAネーションズリーグに臨むメンバーを発表した。
イングランドは12日に親善試合でアイルランドと対戦。その後、ネーションズリーグで15日にベルギー、18日にアイスランドと戦う。この3試合に向けてメンバーを発表している。
注目を集めたのがマンチェスター・シティのフィル・フォーデンの代表復帰。9月の代表合宿で新型コロナウイルスの感染予防ガイドラインに従わず、宿舎内に女性を連れ込んだとして追放されていたが、復帰を果たしている。一方で、同様に処分を受けていたマンチェスター・ユナイテッドのメイソン・グリーンウッドは選外となった。
なお、チェルシーからは最多4名が選出。マンチェスター勢やリヴァプール、トッテナムからは3名が選ばれている。
メンバーは以下の通り。
GK
ニック・ポープ(バーンリー)
ジョーダン・ピックフォード(エヴァートン)
ディーン・ヘンダーソン(マンチェスター・U)
DF
カイル・ウォーカー(マンチェスター・C)
キーラン・トリッピアー(アトレティコ・マドリー)
マイケル・キーン(エヴァートン)
ハリー・マグワイア(マンチェスター・U)
コナー・コーディー(ウォルヴァーハンプトン)
タイロン・ミングス(アストン・ヴィラ)
エリック・ダイアー(トッテナム)
ベン・チルウェル(チェルシー)
ジョー・ゴメス(リヴァプール)
エインズリー・メイトランド・ナイルズ(アーセナル)
トレント・アレクサンダー＝アーノルド(リヴァプール)
リース・ジェームズ(チェルシー)
ブカヨ・サカ(アーセナル)
MF
ジョーダン・ヘンダーソン(リヴァプール)
ジェームズ・ウォード・プラウズ(サウサンプトン)
ジャック・グリーリッシュ(アストン・ヴィラ)
ハリー・ウィンクス(トッテナム)
メイソン・マウント(チェルシー)
デクラン・ライス(ウェスト・ハム)
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
FW
ハリー・ケイン(トッテナム)
ラヒーム・スターリング(マンチェスター・C)
タミー・エイブラハム(チェルシー)
ドミニク・カルバート＝ルーウィン(エヴァートン)
マーカス・ラッシュフォード(マンチェスター・U)
ジェイドン・サンチョ(ドルトムント)