「自分たちで難しくした。雑なプレーやミスも多かった」激闘制し4強入も…イングランド監督は不満

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ノルウェー戦を振り返った。





11日に行われたFIFAワールドカップ2026の準々決勝で、ノルウェーと対戦したイングランド。先制を許すも前半終了間際にジュード・ベリンガムが同点弾を奪うと、その後も一進一退の攻防が続いたまま延長戦に突入する。それでも延長開始3分でベリンガムが逆転弾を奪い、そのまま2-1で勝利。躍進続くノルウェーを下し、ベスト4入りを決めた。





優勝候補との期待を集める中で、イングランドは準決勝進出を果たしたが、トゥヘル監督はノルウェー戦の内容に満足していないようだ。『ITV』のインタビューで以下のように振り返っている。





「『苦しむ』といった話はしてこなかったし、これまでも一度もしていない。だが、今日は自分たちで試合を非常に難しくしてしまった。結果は素晴らしいよ。ベスト4に進出できたからね。素晴らしいことだが、パフォーマンスには満足できない。あらゆる意味でね」





「献身的な姿勢を見ることができたが、その内容ややり方で自分たちを苦しめてしまった。雑なプレーや多くの技術的なミス、スピード不足、連続性やリズムの欠如とね。今日は運に恵まれたと思う」





「（選手のメンタリティが原因？）どうだろう、メンタリティの問題じゃないと思う。そうじゃなくて、重要なのはクオリティだ。もっと良いプレーをしなければいけないね」





またトゥヘル監督は、2ゴールを奪ったベリンガムについて「言うまでもない。毎試合あれだけのプレーを見せてくれる。まさにワールドクラスだ」と絶賛。そして準決勝への意気込みを語っている。





「我々はもっと良くなるはずだ。そうならなければならない。今は祝う時であり、この瞬間を噛みしめる時だ。準備期間は3日ある。全て出しきらなくてはね」