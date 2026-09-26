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UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoイングランド
Wembley
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UEFAネーションズリーグをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【9月27日】イングランドvsスペインのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第1節

イングランド 対 スペイン
UEFAネーションズリーグ リーグA
イングランド
スペイン

UEFAネーションズリーグ第1節、イングランド対スペインのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

UEFAネーションズリーグ第1節が日本時間2026年9月26日(土)に開催。イングランド代表とスペイン代表が対戦する。

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本記事では、イングランドvsスペインの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

イングランドvsスペイン｜試合日程・キックオフ時間

イングランドvsスペインは、日本時間9月26日(土)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第1節
  • 日時：2026年9月27日(日) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：イングランドvsスペイン
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イングランドvsスペイン｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのイングランドvsスペインは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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イングランドvsスペインのおすすめ視聴方法

UEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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シーズンを通してUEFAネーションズリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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イングランドvsスペイン｜チーム情報

イングランド vs スペイン 予想スタメン

4-2-3-1
イングランド crest
イングランド
ENG
フォーメーション
スペイン crest
スペイン
ESP
4-3-3
ジョーダン・ピックフォードジョーダン・ピックフォードエズリ・コンサエズリ・コンサニコ・オライリーニコ・オライリートレント・アレクサンダー＝アーノルドトレント・アレクサンダー＝アーノルドマーク・グエイマーク・グエイマイルズ・ルイス＝スケリーマイルズ・ルイス＝スケリージュード・ベリンガムジュード・ベリンガムエリオット・アンダーソンエリオット・アンダーソンアンソニー・ゴードンアンソニー・ゴードンブカヨ・サカブカヨ・サカハリー・ケインハリー・ケインウナイ・シモンウナイ・シモンマルク・ククレジャマルク・ククレジャパウ・クバルシパウ・クバルシディーン・ハウセンディーン・ハウセンエリック・ガルシアエリック・ガルシアファビアン・ルイスファビアン・ルイスロドリロドリフェルミン・ロペスフェルミン・ロペスラミン・ヤマルラミン・ヤマルミケル・オヤルザバルミケル・オヤルザバルニコ・ウィリアムズニコ・ウィリアムズ
スペイン crest
スペイン
ESP
4-2-3-1
イングランド

先発メンバー

スペイン

マネージャー

  • トーマス・トゥヘル
  • ルイス・デ・ラ・フエンテ

成績

ENG

ENG - 直近成績

COD
2-1
MEX
2-3
NOR
1-2
ARG
1-2
FRA
4-6
得点（失点）
14/10
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
5/5
ESP

ESP - 直近成績

AUT
3-0
POR
0-1
BEL
2-1
FRA
0-2
ARG
1-0
得点（失点）
9/1
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

イングランドドロースペイン
1
1
3
UEFA EURO
スペイン badge
スペイン
ESP
2
イングランド badge
イングランド
ENG
1
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
スペイン badge
スペイン
ESP
2
イングランド badge
イングランド
ENG
3
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
イングランド badge
イングランド
ENG
1
スペイン badge
スペイン
ESP
2
終了
親善試合
イングランド badge
イングランド
ENG
2
スペイン badge
スペイン
ESP
2
終了
親善試合
スペイン badge
スペイン
ESP
2
イングランド badge
イングランド
ENG
0
終了
7得点10
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA3

#PFA+/-勝点直近成績
1
クロアチアクロアチアCRO
00000000
2
チェコチェコCZE
00000000
3
イングランドイングランドENG
00000000
4
スペインスペインESP
00000000
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格


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