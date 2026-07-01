怪物FWハリー・ケインがチームを救う2ゴール！イングランド、DRコンゴに逆転勝利でW杯ベスト16進出

7月1日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）・ラウンド32、イングランド対DRコンゴは2-1でイングランドの勝利に終わった。

下馬評ではイングランドが圧倒的に優位とされたが、試合は思いもよらない形でスタートする。7分、DRコンゴがサッカーの母国相手に先制点を決めたのだった。サイドチェンジのボールをペナルティーエリア内左でシペンガが、右足のシュートでニアサイドを破っている。

いきなりビハインドを負ったイングランドは敵陣で試合を進めるも、GKムパシの牙城を崩すことができない。DRコンゴのカウンターにも手を焼き、42分にはワン＝ビサカのクロスからウィサにポスト直撃のシュートを放たれ、肝を冷やすことになった。

イングランドは前半の終わり、ベリンガムがヘディングシュート、ハリー・ケインがボレーシュートでゴールをうかがったが、いずれもムパシの好セーブに阻まれる。DRコンゴ守護神が強烈な存在感を放ちながら、前半は終了を迎える。

後半、イングランドは攻勢を続けるものの、やはりゴールが遠い。51分にラッシュフォードが放ったシュートはサイドネットを揺らすのみで、その2分後にベリンガムが叩いたボールはまたもムパシのセーブに遭った。

トゥヘル監督は61分にラッシュフォード、マドゥエケを下げてゴードン、サカを投入。また71分には右サイドバックのスペンスの代わりに攻撃的MFのエゼもピッチに立たせた。

超攻撃的布陣で攻めるイングランド。その執念が実を結んだのは、75分のことだった。ペナルティーエリア内左のゴードンが中央に浮き球を送ると、ハリー・ケインが頭で合わせて枠内に流し込んでいる。

イングランドは同点に追いついた後も攻撃の手を緩めず、86分に再びハリー・ケインがゴール！ ペナルティーアークでボールを受けたバイエルンFWは、少し横にスライドしてシュートコースを確保してから右足を一閃。強烈な弾道のボールが、勢いよく枠に飛び込んだ（ムパシは反応することができず）。ハリー・ケインは今大会5得点で、メッシ、エンバペの6得点に次いで得点ランク2位に位置している。

世界最高クラスの点取り屋の2発でスコアをひっくり返したイングランドは、DRコンゴの反撃を跳ね返し続け、1点をリードしたまま試合終了のホイッスルを聞いた。ラウンド16では、エクアドルを破ったメキシコと対戦することになる。