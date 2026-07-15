先制から引きすぎたイングランド…「攻め込まれ続け崩れてしまった」「重要なのはメンタリティと信念」

イングランド代表のパフォーマンスにOBからは失望の声が上がっている。

イングランドはワールドカップ準決勝でアルゼンチンと対戦。アンソニー・ゴードンのゴールで先制するも、終盤に2点を失って逆転負け。60年ぶりの決勝進出を逃している。

『スカイスポーツ』のギャリー・ネヴィル氏は「イングランドにとって、これ以上の決勝進出のチャンスは二度とないだろう。彼らは決勝まであと5分とアディショナルタイムを残していたのだから」と話し、こう続けた。

「イングランドにとって重要なのはメンタリティと信念、そしてボールをキープするための質の高さだ。イングランドがトーナメントでこんなプレーをするのを、何回も見てきたなんて信じられない」

元イングランド代表ウェイン・ルーニー氏は『BBC』で「いい位置につけたのに、その後どうすればいいのか分からなくなってしまった。守備に徹し、相手に攻め込まれるままにしてしまった。相手は何度もチャンスを作り出し、そして我々は崩れてしまった。本当に残念だ」とパフォーマンスに失望し、こう続けた。

「これらのファンはここに来るために多額のお金を費やした。この試合にはもっと期待していた。アルゼンチンは世界チャンピオンだ。それが勝敗を分けることになるのは分かっていた。我々が行った変更は効果がなかった。落胆している」

また、アラン・シアラー氏は「より良いチームが勝ったと思う。率直にそう言わざるを得ない」と指摘。「アルゼンチンの反応は素晴らしかった。何度かポストに当たったが、イングランドは運が良かった。彼らがパニックにならず、ゲームプランを貫き、自分たちのやっていることを信じ、そしてそれをやり遂げたことは見事だった」と相手チームの戦いぶりを称賛している。