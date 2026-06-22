“王”サラーが1G1A！エジプト、4度目のW杯で待望の初勝利…ニュージーランドとの熱戦を制す

FIFAワールドカップ2026は21日にグループGの第2節が行われ、ニュージーランド代表とエジプト代表が対戦した。





白熱の初戦を2-2で終えたニュージーランドと、ベルギー相手に1-1のドローとなったエジプト。大会初勝利を狙う両チームがBCプレイス・バンクーバーで激突した。ニュージーランドでは主将ウッドや初戦2ゴールのジャストらが、エジプトではサラー＆マルムシュの両エースらが先発している。





試合は序盤から両チームが積極的に前に出ると、早い時間からサラーとウッドの両エースがチャンスを作る激しい展開に。ニュージーランドは14分、ジャストがボックス内で決定的なシュートを放ったが、ここはGKショウビルがファインセーブが防いだ。すると15分、ニュージーランドが先制に成功。ペインのCKからフリーのサーマンが強烈なヘッドを叩き込んだ。得意のセットプレーから大きなリードを奪う。





追いかける展開となったエジプトだが、27分にマルムシュがGKクロコンブを襲う強烈なシュート。一方のニュージーランドも、27分にウッドが際どいヘッドを放った。激しい攻防は続き、エジプトは35分にサラーのFKが枠のわずか右に外れた。前半は高いテンションのまま、ニュージーランドの1点リードで折り返す。





後半に入ると、エジプトは30秒でボックス内に飛び込んだサラーに決定機が訪れる。一方のニュージーランドも52分、飛び込んだマコワットが見事なバックヘッドを放ったが、GKショウビルが弾き出した。





そして白熱の攻防が続いた59分、エジプトが同点に追いついた。右サイドのハーニーがクロスを上げると、フリーで飛び込んだジーコが頭でネットを揺らした。攻めに出たエジプトが試合を振り出しに戻す。





良い流れを手にしたエジプトは67分、ついに逆転に成功する。決めたのはやはりエースだった。素早い攻撃からボックス右手前でサラーが受けると、ボックス内での丁寧な落としをエースが流し込んでいる。“王”に待望の今大会初ゴールが生まれ、エジプトがリードを奪った。









さらにエジプトは82分、ダメ押しとなる3点目。CKの場面でサラーがニアに速いボールを送ると、トレゼゲが飛び込みながらヘッドを突き刺した。試合はこのまま終了。エジプトが3-1で白熱の一戦を制している。









この結果、エジプトは4度目のW杯にして初勝利（9試合目）を掴んだ。勝ち点を4まで伸ばし、首位でイランとの最終節を迎える。一方で敗れたニュージーランドは、4位の状況でベルギーとの大一番に挑む。