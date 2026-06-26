【6/27】エジプトvsイランの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループGではエジプトとイランが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループG第3節となるエジプトvsイランの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

エジプトvsイラン｜キックオフ時間

エジプトvsイラン｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 4 H. Abdelmaguid 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

エジプトはグループGの首位で第3節を迎え、勝ち点4を獲得。勝利すればワールドカップ史上初の決勝トーナメント進出が確定する。イランはベルギーと並んで勝ち点2で2位につけており、ここで勝利すればエジプトと同点かそれ以上となり、ベルギー対ニュージーランド戦の結果次第ではあるものの、イランの決勝トーナメント進出の望みは残る。引き分けの場合は他チームの結果次第となり、敗北すればほぼ確実に大会敗退となる。両チームにとって、この試合の重要性は明白だ。

エジプトはグループGで多くの関係者を驚かせた。ホッサム・ハッサン監督率いるチームは、第1節でベルギーと1-1で引き分けた後、バンクーバーでニュージーランドを3対1で破り、近代ワールドカップにおけるエジプト初の勝利を飾った。モハメド・サラーはチームの躍進の中心となり、ゴールとアシストで貢献し、エジプト代表の歴代最多得点記録に迫っている。予選突破が目前に迫る中、このチームには確かな勢いがある。

イランは今大会でまだ勝利を挙げていない。ニュージーランドと2-2で引き分け、ベルギーとも0-0の引き分けに終わったものの、アミル・ガレノエイ監督率いるイラン代表はまだ勝ち残っているが、勝利が不可欠だ。メフディ・タレミはイラン代表のキャプテンを務め、攻撃の要となっているが、これまでのワールドカップ2試合で得点がないことは懸念材料だ。イランは過去のワールドカップ出場でグループリーグを突破したことがなく、今大会ではその流れを断ち切るという重圧が彼らにのしかかっている。試合の勝敗は、サラーとオマル・マーモウシュを中心としたエジプトの攻撃力が、これまで崩すのが困難だったイランの守備を突破できるかどうかにかかっているだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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