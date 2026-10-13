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EASLU-NEXT
東アジアスーパーリーグ・EASLはU-NEXTで独占配信！31日無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

EASLを無料で見るには？2026-27シーズンの視聴方法まとめ

国際バスケットボールリーグ「EASL（East Asia Super League）」2026-27シーズンの視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり
EASL

U-NEXT

東アジアバスケットボールリーグEASL

U-NEXTで全試合独占ライブ配信！

31日間無料トライアルで視聴開始

U-NEXTで独占配信

国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」が、10月3日に開幕する。

東アジアスーパーリーグ（EASL）はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、EASLの視聴方法を紹介する。

EASL｜テレビ放送・ネット配信

2026-27シーズンのEASLは、U-NEXTで全試合を独占ライブ配信。日本チームの試合は全て日本語実況・解説付きで配信される。

U-NEXTでの独占配信となり、テレビ放送は予定されていない。

テレビ放送

ネット配信

なし

U-NEXT（全試合ライブ配信）

無料視聴方法

U-NEXTでは月額プラン見放題プランで2026-27シーズンのEASLを配信している。なおU-NEXT月額プランは、無料トライアルに加入して視聴可能となっている。

東アジアスーパーリーグ（EASL）はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

EASL｜概要

東アジアスーパーリーグ・EASLは、東アジアの強豪クラブが出場する国際バスケットボールリーグ。日本、チャイニーズ・タイペイ、韓国、香港、マカオ、フィリピン、モンゴルの計7地域から各リーグを代表するトップ12クラブが集結する。

日本からは、『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』優勝の長崎ヴェルカ、準優勝の琉球ゴールデンキングス、『天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会』を制したアルバルク東京の3チームが出場する。

出場チーム

グループA

グループB

グループC

アルバルク東京（日本）

長崎ヴェルカ（日本）

琉球ゴールデンキングス（日本）

高陽ソノ・スカイガナーズ（韓国）

台北富邦ブレーブス（チャイニーズ・タイペイ）

アブラ・ウィーバーズ（フィリピン）

TSGゴーストホークス（チャイニーズ・タイペイ）

マカオ・ホウチョン（マカオ）

香港イースタン（香港）

ザック・ブロンコス（モンゴル）

釜山KCCイージス（韓国）

桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ）

東アジアスーパーリーグ（EASL）はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

U-NEXTの視聴方法

EASLU-NEXT

前述のとおり、東アジアスーパーリーグ・EASLは『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではEASLに加え、2026-27シーズンのB.LEAGUE PREMIER(旧B1)のポストシーズンを含む全試合に加え、B.LEAGUE ONE(旧B2)の全試合を見放題ライブ配信。見逃し配信にも対応しており、月額プラン加入者は追加料金なしで対象試合を視聴できる。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)。初めて利用する場合は31日間無料トライアルが用意されており、無料期間中でもBリーグの対象試合を視聴可能だ。また、月額プランでは毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与される。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 氏名・メールアドレス・決済方法などの必要情報を入力
  4. 登録完了後、U-NEXTにログイン
  5. 「B.LEAGUE」または「バスケットボール」で検索
  6. 対象試合を選択して視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。無料期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新される。アプリ経由の決済では料金が異なる場合がある。

東アジアスーパーリーグ（EASL）はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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