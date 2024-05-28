プロ野球セ・パ交流戦は5月28日(火)から30日(木)にバンテリンドームナゴヤで開催。中日ドラゴンズと埼玉西武ライオンズが対戦する。
▶【6/17まで限定】DAZN野球専用プランが初月無料に！Uber Eatsクーポンも最大4,500円分プレゼント
本記事では、中日vs西武の放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。
中日vs西武｜日程・開始時間
プロ野球日本生命セ・パ交流戦、中日ドラゴンズvs埼玉西武ライオンズが5月28日(火)から30日(木)にかけてバンテリンドームナゴヤで開催される。
|日程
|プレイボール時間
|5/28(火)
|18:00
|5/29(水)
|18:00
|5/30(木)
|18:00
中日vs西武｜テレビ放送/ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|5/28(火)18:00
|・東海テレビ
・J SPORTS 2
|・DAZN
・J SPORTS(Amazon無料あり)
・J SPORTSオンデマンド
|5/29(水)18:00
|・CBCテレビ
・J SPORTS 2
|・DAZN
・J SPORTS(Amazon無料あり)
・J SPORTSオンデマンド
|5/30(木)18:00
|・NHK BS
・J SPORTS 2
|・DAZN
・J SPORTS(Amazon無料あり)
・J SPORTSオンデマンド
※放送/配信予定は変更の可能性あり
DAZN野球専用プランが今なら初月無料！さらにUber Eatsクーポンもプレゼント
DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、交流戦開幕を記念して初月無料となるキャンペーンを2024年6月17日まで実施している。
同プランは年間(月々払い)のみでの提供だが、年間27,600円(月額2,300円)とお得に契約することができる。
今なら以下のリンクからのDAZN BASEBALL加入限定でUber Eats総額最大4,500円オフクーポンをプレゼント！（※過去にUber Eatsで注文を完了したことがない方のみクーポン利用対象）
▶【6/17まで限定】DAZN BASEBALLプランを初月無料で今すぐ登録
単月契約ならDMM×DAZNホーダイがお得！
DAZNでプロ野球を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可