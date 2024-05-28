【5月29日】中日ドラゴンズ対埼玉西武ライオンズのテレビ放送予定・視聴方法｜プロ野球セ・パ交流戦

プロ野球セ・パ交流戦 中日ドラゴンズvs埼玉西武ライオンズの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

プロ野球セ・パ交流戦は5月28日(火)から30日(木)にバンテリンドームナゴヤで開催。中日ドラゴンズと埼玉西武ライオンズが対戦する。

本記事では、中日vs西武の放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。

中日vs西武｜日程・開始時間

プロ野球日本生命セ・パ交流戦、中日ドラゴンズvs埼玉西武ライオンズが5月28日(火)から30日(木)にかけてバンテリンドームナゴヤで開催される。

日程 プレイボール時間 5/28(火) 18:00 5/29(水) 18:00 5/30(木) 18:00

中日vs西武｜テレビ放送/ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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