スター売却に激怒のファンが事務所“占拠”＆オーナーと面会要求…ギリシャ名門で暴動発生

ギリシャの名門PAOKは、FWヨアニス・コンスタンテリアスのドルトムント移籍を巡ってファンの暴動が発生している。





9歳でPAOKのアカデミーに加入し、わずか17歳でトップチームデビューを飾ったコンスタンテリアス。これまで同クラブで190試合に出場して44ゴール26アシストをマークし、2025年にはギリシャの年間最優秀選手賞にも輝いている。同クラブ史上最高の選手として大きな称賛を集めていたが、17日に総額3000万ユーロ（約55億円）とされる移籍金でドルトムントへの加入が決定した。





しかしこの23歳FWの売却を巡り、ファンによる暴動が発生している。『The Athletic』によると、移籍が決定的となった15日、PAOK本拠地ドゥンバ・スタジアムの周辺に数千人のファンが集結。「占拠」と書かれたバナーを掲げ、発煙筒を焚いている。抗議活動は翌日も続き、一部サポーターがクラブの事務所に押し入ると、オーナーであるイヴァン・サヴィディス氏との面会を要求する事態に発展した。





また、PAOKウルトラスの1つである「Gate4」はSNS上で声明を発表。「知ったかぶりをする連中や金で買われたジャーナリスト、悲観論者たちが何を言おうと、PAOKファンの要求はただ1つ。ギオルコス・クダス以来、我々のユニフォームをまとった最高の選手であるヨアニス・コンスタンテリアスが、今後も胸に『双頭鷲』のエンブレムをつけたユニフォームを着続けること、それだけだ」とし、残留を要求している。さらに、一部ファンがドルトムントの空港に到着したコンスタンテリアスを出迎え、PAOKファンとビデオ通話で話すように促した映像も拡散されている。この際、コンスタンテリアスは移籍が自身の決断であること、今もPAOKを愛していることなどを伝えている。





なお『The Athletic』によると、抗議活動が拡大しているのはクラブ最大のスターを売却した以外にも原因がある模様。2012年からPAOKのオーナーを務め、2度のタイトル獲得に導いたサヴィディス氏だが、現在その体制が脅かされているという。先日PAOKのバスケットボールクラブの株式60.8％を取得した地元出身の億万長者テリス・ミスタキディス氏は、サッカー部門への関与に向けて動きを強めているとのこと。こうした動きもあり、サヴィディス氏に対するファンの反発は高まっていると伝えられている。