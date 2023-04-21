日本時間2023年4月23日(日)に行われるブンデスリーガ第29節で、ドルトムントと長谷部誠・鎌田大地が所属するフランクフルトが対戦する。
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本記事では、ドルトムントvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
ドルトムントvsフランクフルトの試合日程・キックオフ時間
ドルトムントvsフランクフルトは、日本時間4月23日（日）にドルトムントのホームスタジアム、ジグナル・イドゥナ・パルクで開催される。
- 大会：ブンデスリーガ第29節
- 日時：2023年4月23日(日) 1:30キックオフ／日本時間
- 対戦：ドルトムント vs フランクフルト
- 会場：ジグナル・イドゥナ・パルク
ドルトムントvsフランクフルトのテレビ放送予定
ブンデスリーガ第29節、ドルトムントvsフランクフルトは『スカパー！』ならびに『ブンデスリーガLIVE』、さらに『ABEMAプレミアム』でもライブ配信を行う。Amazon Prime Videoチャンネルでも視聴可能だ。
■ライブ放送局・スケジュール
|中継・配信
|チャンネル
|地上波
|なし
|衛星放送(BS・CS)
|スカパー！
|ネット
|・Amazon[7日間無料]
・ブンデスリーガLIVEアプリ[7日間無料]
・ABEMAプレミアム限定[14日間無料]
※すべて日本時間表記
※スケジュールは変更の可能性あり
ドルトムントvsフランクフルトの視聴方法
前述の通り、ドルトムントvsフランクフルトは、Amazon Prime VideoチャンネルのブンデスリーガLIVE、ABEMAプレミアムにてライブ配信される。それぞれの視聴方法は以下の通り。
■Amazon
- Amazon Prime Videoチャンネルページにアクセス
- バナーの「今すぐチェック」をタップ
- 「今すぐ始める」を選択、決済情報を入力して登録完了！
※無料トライアル中のキャンセルも可能、体験後は月額980円で自動更新。
※Amazonプライム会員は30日間無料体験あり。継続は月額500円／年間4,900円
■ABEMA
同試合はABEMAプレミアムの限定配信となるため、プレミアム会員の登録が必要となるが、14日間無料トライアルを利用可能。この機会に「広告なし」「追っかけ再生」などに対応している『ABEMAプレミアム(初回14日間無料)』へ登録しよう。GOAL
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