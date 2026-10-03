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Shohei OtaniGetty Images
プライムビデオでMLBポストシーズンを配信！30日間無料トライアルあり
Yuta Tokuma

【10月4日】ドジャース対ブレーブスの地上波テレビ放送/ネット配信・無料視聴｜大谷翔平出場予定！MLB 2026ポストシーズン

【メジャーリーグ 放送予定】大谷翔平出場予定！2026年MLBポストシーズン・ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)のドジャースvsブレーブスの地上波テレビ放送・NHK中継・ネット配信・無料視聴方法を紹介。


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2026年シーズンMLB（メジャーリーグ）ポストシーズン・ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)が、日本時間10月4日(日)に開催。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースと、アトランタ・ブレーブスが対戦する。

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本記事では、ドジャースvsブレーブスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

ドジャース対ブレーブス｜試合日程・開始時間

MLB2026ポストシーズン・ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)のロサンゼルス・ドジャースvsアトランタ・ブレーブスは、日本時間10月4日(日)にドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで開催される。

  • 大会：MLBポストシーズン・ディビジョンシリーズ(地区シリーズ)
  • 日時：10月4日(日)午前5:00開始予定／日本時間
  • 対戦：ドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）vsブレーブス
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ドジャース対ブレーブス｜テレビ放送・ネット配信予定

ドジャースvsブレーブスは『NHK BS』『J SPORTS 2』でテレビ中継、『Amazonプライムビデオ(MLB on SPOTV)』『SPOTV NOW』『Lemino(SPOTVパック)』『MLB.tv』でネット配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

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Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

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※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

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【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

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LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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