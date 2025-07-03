【7月5日】ドジャースvsアストロズのテレビ放送/ネット配信予定・開始時間｜MLB(メジャーリーグ)2025

MLB（メジャーリーグ）は日本時間7月5日(土)、公式戦を実施。ロサンゼルス・ドジャースとヒューストン・アストロズが対戦する。
本記事では、ドジャースvsアストロズの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。
ドジャースvsアストロズ｜試合日程・開始時間
ロサンゼルス・ドジャースvsヒューストン・アストロズは、日本時間7月5日(土)に開催。
- 大会：MLB公式戦
- 日時：日本時間7月5日(土)午前10:10開始予定
- 対戦：ドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）vsアストロズ
ドジャースvsアストロズ｜放送/配信予定
ロイヤルズvsドジャースは『NHK BS』『J SPORTS 3』『MLB.tv』『SPOTV NOW』が中継・配信を行う。
『MLB.tv』は、Amazon Prime Video内のチャンネルでも視聴可能。公式戦を含め、30チームすべての試合を配信する。
■放送局・スケジュール
- テレビ：NHK BS、J SPORTS 3
- ネット：MLB.tv(Amazon Prime Video)、MLB.tv、SPOTV NOW
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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