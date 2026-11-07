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デモンズ・クレストアマゾンジャパン合同会社
アニメ『デモンズ・クレスト』はAmazonプライムで配信！30日間無料体験で視聴
Yuta Tokuma

アニメ『デモンズ・クレスト』はどこで見られる？視聴方法まとめ

アニメ『デモンズ・クレスト』はどこで見られる？放送・配信予定、視聴方法を紹介。

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アニメシリーズ『デモンズ・クレスト』がAmazonプライムビデオで独占配信される。

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本記事では『デモンズ・クレスト』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

デモンズ・クレスト｜概要

『デモンズ・クレスト』は、『ソードアート・オンライン』、『アクセル・ワールド』の著者・川原 礫氏によるMR≪複合現実≫の世界を舞台とした完全新作だ。

2022年より「電撃文庫」にて刊行スタートした原作が、アニメ化された。

放送・配信

『デモンズ・クレスト』は、ネット『Amazonプライムビデオ』で11月6日(金)より世界独占配信される。

Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

作品概要

  • 作品名：デモンズ・クレスト
  • 配信：2026年11月6日（金）からPrime Videoで世界独占配信
  • キャスト：芦原佑馬：白石晴香、芦原佐羽：稲垣好、近堂健児：広瀬裕也、茶野水凪：天野聡美
  • 原作：川原 礫（電撃文庫/KADOKAWA刊）
  • 原作イラスト：堀口悠紀子
  • オープニングテーマ：Ado「シンカ」
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Amazonプライムビデオの視聴方法

『デモンズ・クレスト』は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

  1. 【Amazon】『デモンズ・クレスト』配信ページへアクセス
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