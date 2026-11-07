アニメシリーズ『デモンズ・クレスト』がAmazonプライムビデオで独占配信される。

本記事では『デモンズ・クレスト』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

デモンズ・クレスト｜概要

『デモンズ・クレスト』は、『ソードアート・オンライン』、『アクセル・ワールド』の著者・川原 礫氏によるMR≪複合現実≫の世界を舞台とした完全新作だ。

2022年より「電撃文庫」にて刊行スタートした原作が、アニメ化された。

放送・配信

『デモンズ・クレスト』は、ネット『Amazonプライムビデオ』で11月6日(金)より世界独占配信される。

Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

作品概要

作品名：デモンズ・クレスト

配信：2026年11月6日（金）からPrime Videoで世界独占配信

キャスト：芦原佑馬：白石晴香、芦原佐羽：稲垣好、近堂健児：広瀬裕也、茶野水凪：天野聡美

原作：川原 礫（電撃文庫/KADOKAWA刊）

原作イラスト：堀口悠紀子

オープニングテーマ：Ado「シンカ」

Amazonプライムビデオの視聴方法

『デモンズ・クレスト』は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

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