DAZN値上げはいつから？2024年価格改定・新視聴プランまとめ

スポーツチャンネル『DAZN（ダゾーン）』は、2024年2月14日(水)より価格改定を行う。
▶【2/14に値上げ】旧価格で今すぐDAZN年間プランに登録
昨年に続く価格改定では、今年も月額プラン、年間プランともに値上げとなることが決まった。
本記事ではDAZNの2024年価格改定について詳しく紹介する。
DAZNの2024年値上げはいつから？
DAZNは2024年2月14日(水)からの価格改定(値上げ)を行う。昨年の2月14日より月額3,000円→3,700円(税込)に値上げとなったが、今回は月額3,700円→4,200円(税込)となる。
年間プランにおいては、一括払いが30,000円→32,000円(税込)、月々払いは36,000円→38,400円(税込)に改定される。
DAZN Baseballプランが新設
今回の価格改定で、DAZNはBaseballプランを新設する。同プランはプロ野球の全コンテンツが視聴可能となり、支払い方法は年間プラン(月々払い)のみに対応。月額2,300円で年間支払額は27,600円となる。
※広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く。
DAZNの価格改定一覧
|プラン
|旧価格(2024/2/13まで)
|新価格(2024/2/14から)
|「DAZN Global」プラン
※月額のみ
|980円
|変更なし
|「DAZN Standard」月間プラン
|3,700円
|4,200円(+500円)
|「DAZN Standard」年間プラン(一括払い)
|30,000円
|32,000円(+2,000円)
|「DAZN Standard」年間プラン(月々払い)
|3,000円
年間36,000円
|3,200円(+200円)
年間38,400円(+2,400円)
|「DAZN Baseball」年間プラン(月々払い)
|ー
|2,300円
年間27,600円
|1ロケーション＆1同時視聴(追加機能)
|ー
|980円
・1ロケーション(IP)追加可能
・同時視聴可能なストリーム数1つを追加可能
※すべて税込
DAZNに加入するなら値上げ前の2/13までの登録がおすすめ
DAZNは2024年2月14日に価格改定（月額3,700円→4,200円／税込）を行う。2月13日23:59までに加入すれば、現行価格の据え置きで登録することができる。
DMM×DAZNホーダイなら月額視聴料割引＆ポイント還元あり
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額3,700円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,250円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な2,980円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
各プランの支払い方法と同時視聴は？
|プラン
|支払方法
|同時視聴
|登録デバイス数
|「DAZN Global」
|・クレジット/デビットカード
・Paypal
・Apple Pay
・Google Pay
・アプリ内課金(Apple, Google)
|2配信1ロケーション(IP)
|無制限
|「DAZN Standard」
|プランによって異なる
|2配信1ロケーション(IP)
|無制限
|「DAZN Baseball」
|・クレジット/デビットカード
・Paypal
・Apple Pay
・Google Pay
|2配信1ロケーション(IP)
|無制限
|NFL GPI
|・クレジット/デビットカード
・Paypal
・Apple Pay
・Google Pay
・アプリ内課金(Apple, Google)
|2配信2ロケーション(IP)
|5台
各サービスの料金改定日は？
|契約方法
|料金改定日
|クレジット/デビットカード
|2024年2月14日
|キャリア/スマホ決済
|2024年2月14日
|旧スポナビライブ経由
|2024年2月14日
|アプリ内課金
(Apple, Google Pay, Amazon)
|決定次第順次連絡
|DAZN for docomo
|決定次第順次連絡
|KDDI(au・UQ mobile & DAZN, povo)
|決定次第順次連絡
|ケーブルTV局経由
(JCOM、その他ケーブルTV局)
|決定次第順次連絡
|コミュファ光DAZNオプション
|決定次第順次連絡
|各種ギフトカード
|購入済の場合、ギフトコードの有効期限内であれば2月14日以降も追加料金無しで利用可能
|特別割引やキャンペーン金額で利用している場合
|現在の契約期間終了後、利用プランに応じた新価格を適用
|一時停止中
|例：毎月20日が請求日の場合
2024年1月10日：一時停止手続き実施（再開日：2月25 日に設定）
2024年1月20日：一時停止期間スタート
2024年2月25日：ご視聴再開（新価格：4,200円（税込）でのご請求）
|Amazon Prime
|2024年2月14日
|DMM×DAZNホーダイ
|決定次第順次連絡