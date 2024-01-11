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DAZN値上げはいつから？2024年価格改定・新視聴プランまとめ

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DAZN 2024値上げ価格の一覧を紹介。価格改定はいつから？月間視聴料・年間パスは値上げによっていくらになる？

年間プランがお得

DAZN

2024年2月14日(水)よりDAZNが値上げ
今すぐ旧価格で年間プランに登録！

年間プラン

月々3,000円～ [2/13まで]

今すぐ登録

スポーツチャンネル『DAZN（ダゾーン）』は、2024年2月14日(水)より価格改定を行う。

▶【2/14に値上げ】旧価格で今すぐDAZN年間プランに登録

昨年に続く価格改定では、今年も月額プラン、年間プランともに値上げとなることが決まった。

本記事ではDAZNの2024年価格改定について詳しく紹介する。

DAZNの2024年値上げはいつから？

DAZNは2024年2月14日(水)からの価格改定(値上げ)を行う。昨年の2月14日より月額3,000円→3,700円(税込)に値上げとなったが、今回は月額3,700円→4,200円(税込)となる。

年間プランにおいては、一括払いが30,000円→32,000円(税込)、月々払いは36,000円→38,400円(税込)に改定される。

DAZN Baseballプランが新設

今回の価格改定で、DAZNはBaseballプランを新設する。同プランはプロ野球の全コンテンツが視聴可能となり、支払い方法は年間プラン(月々払い)のみに対応。月額2,300円で年間支払額は27,600円となる。

※広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く。

DAZNの価格改定一覧

プラン旧価格(2024/2/13まで)新価格(2024/2/14から)
「DAZN Global」プラン
※月額のみ		980円変更なし
「DAZN Standard」月間プラン3,700円 4,200円(+500円)
「DAZN Standard」年間プラン(一括払い)30,000円 32,000円(+2,000円)
「DAZN Standard」年間プラン(月々払い)3,000円
年間36,000円		3,200円(+200円)
年間38,400円(+2,400円)
「DAZN Baseball」年間プラン(月々払い)2,300円
年間27,600円
1ロケーション＆1同時視聴(追加機能)980円
・1ロケーション(IP)追加可能
・同時視聴可能なストリーム数1つを追加可能

※すべて税込

DAZNに加入するなら値上げ前の2/13までの登録がおすすめ

DAZNは2024年2月14日に価格改定（月額3,700円→4,200円／税込）を行う。2月13日23:59までに加入すれば、現行価格の据え置きで登録することができる。

DMM×DAZNホーダイなら月額視聴料割引＆ポイント還元あり

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DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額3,700円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,250円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な2,980円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

各プランの支払い方法と同時視聴は？

プラン支払方法同時視聴登録デバイス数
「DAZN Global」・クレジット/デビットカード
・Paypal
・Apple Pay
・Google Pay
・アプリ内課金(Apple, Google)		2配信1ロケーション(IP)無制限
「DAZN Standard」プランによって異なる 2配信1ロケーション(IP)無制限
「DAZN Baseball」・クレジット/デビットカード
・Paypal
・Apple Pay
・Google Pay		2配信1ロケーション(IP)無制限
NFL GPI・クレジット/デビットカード
・Paypal
・Apple Pay
・Google Pay
・アプリ内課金(Apple, Google)		2配信2ロケーション(IP)5台

各サービスの料金改定日は？

契約方法料金改定日
クレジット/デビットカード2024年2月14日
キャリア/スマホ決済2024年2月14日
旧スポナビライブ経由2024年2月14日
アプリ内課金
(Apple, Google Pay, Amazon)		決定次第順次連絡
DAZN for docomo決定次第順次連絡
KDDI(au・UQ mobile & DAZN, povo)決定次第順次連絡
ケーブルTV局経由
(JCOM、その他ケーブルTV局)		決定次第順次連絡
コミュファ光DAZNオプション決定次第順次連絡
各種ギフトカード購入済の場合、ギフトコードの有効期限内であれば2月14日以降も追加料金無しで利用可能
特別割引やキャンペーン金額で利用している場合現在の契約期間終了後、利用プランに応じた新価格を適用
一時停止中例：毎月20日が請求日の場合2023年12月20日：3,700円（税込）にてご請求
2024年1月10日：一時停止手続き実施（再開日：2月25 日に設定）
2024年1月20日：一時停止期間スタート
2024年2月25日：ご視聴再開（新価格：4,200円（税込）でのご請求）
Amazon Prime2024年2月14日
DMM×DAZNホーダイ決定次第順次連絡