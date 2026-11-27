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【欧州・海外サッカー ニュース】クリスタル・パレス（プレミアリーグ）は、ヨーロッパリーグでレアル・ソシエダに2-1で勝利した。

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クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地は、レアル・ソシエダ戦で一定の評価を獲得している。

26日に行われたヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第5節で、ソシエダをホームに迎えたパレス。66分に先制を許す展開となったが、その5分後に相手が退場者を出して数的優位を手にすると、73分にジャン＝フィリップ・マテタのPKで追いつくことに成功する。さらに82分にドワイト・マクニールが逆転弾を叩き込み、2-1で勝利。トーマス・フランク監督体制2試合目にして初勝利を挙げた。

この試合でも先発した鎌田大地だが、選手交代やシステム変更に合わせて複数のポジションを担当してフル出場。パレスの勝利に大きく貢献したが、海外メディアでも一定の評価を獲得している。

『Sportsdunia』は、チーム2位タイとなる「7.5」と採点。「粘り強さと知性のバランスで印象的だった」とし、スタッツを紹介しながら高く評価した。

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「デュエル勝率は9戦全勝。これはヨーロッパコンペティションでプレーするMFとしては、率直に言って驚異的な数字だ。ファイナルサードへのパスは派手さよりも堅実さが際立っていた。また、狭いエリアで頻繁にファウルを獲得し、チームにかかるプレッシャーを緩和していた点も印象的だった。守備面でも4度のタックルと7度のボールリカバリーを記録し、クリスタル・パレスの中盤に安定感をもたらしている。中盤でチームのプレーの指針を示し、動揺を見せることもほとんどなかった」

また『DAVE SPORT』は「7.2」とし、「90分間を通じて4度のタックルを記録。試合の大半で追いかける展開となったパレスで、左サイドの守備での貢献が目立った」と評している。その他、『BBC』の投票による評価は「6.87」となった。