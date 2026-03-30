日本時間2026年4月1日(水)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝で、チェコ代表とデンマーク代表が対戦する。
本記事では、チェコvsデンマークの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
チェコvsデンマーク｜試合日程・キックオフ時間
チェコvsデンマークは、日本時間4月1日(水)にチェコのプラハにある、EPETアレナで開催される。
- 大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ 決勝
- 日時：2026年4月1日(水)3:45キックオフ／日本時間
- 対戦：チェコ代表 vs デンマーク代表
- 会場：EPETアレナ
チェコvsデンマーク｜放送・配信予定
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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