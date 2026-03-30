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W杯欧州予選プレーオフを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆先着限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【4月1日】チェコvsデンマークのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選プレーオフ決勝

ワールドカップ 欧州予選
チェコ 対 デンマーク
チェコ
デンマーク

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝、チェコ代表対デンマーク代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年4月1日(水)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝で、チェコ代表とデンマーク代表が対戦する。

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本記事では、チェコvsデンマークの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

チェコvsデンマーク｜試合日程・キックオフ時間

チェコvsデンマークは、日本時間4月1日(水)にチェコのプラハにある、EPETアレナで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ 決勝
  • 日時：2026年4月1日(水)3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェコ代表 vs デンマーク代表
  • 会場：EPETアレナ

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チェコvsデンマーク｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフ決勝のチェコvsデンマークは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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チェコvsデンマークのおすすめ視聴方法

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W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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チェコvsデンマーク チーム情報

チェコ vs デンマーク 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミロスラフ・コウベック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ブライアン・リーマー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

CZE
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

DEN
-直近成績

ゴールを許す
17/7
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

CZE

直近の 5 試合

DEN

0

勝利

3

引分け

2

勝利

2

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表