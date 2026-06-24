【6/26】キュラソーvsコートジボワールの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループEではキュラソーとコートジボワールが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループE第3節となるキュラソーvsコートジボワールの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

キュラソーvsコートジボワール｜キックオフ時間

キュラソーvsコートジボワール｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 5 ウィルフリード・シンゴ

試合の見どころ

コートジボワールはグループEで勝ち点3の2位につけており、ここで勝利すれば決勝トーナメント進出がほぼ確実となる。エクアドルと勝ち点1で並ぶものの、得失点差で大きく劣るキュラソーは、決勝トーナメント進出の望みを繋ぐためには勝利が必要だ。ドイツは既に勝ち点6で首位を確定させており、このフィラデルフィアでの対決は、エクアドルがドイツと同時対戦することもあり、2位の座を決定づける可能性が非常に高い。ワールドカップ初出場となるチームと、10年以上出場していない大会への出場権獲得を目指すチームにとって、これ以上ないほど重要な一戦となるだろう。

キュラソーのワールドカップ初出場の物語ほど魅力的なものは少ない。ワールドカップ史上最年長の監督である78歳のオランダ人ベテラン、ディック・アドフォカート監督率いる人口20万人未満のこのカリブ海の島国は、CONCACAFプレーオフを経て2026年ワールドカップ本大会出場を決めた。グループリーグ第2戦ではエクアドルと0-0で引き分け、真の粘り強さを見せつけた。そして開幕戦ではリバノ・コメネンシアがドイツ相手にゴールを決め、この島国にとってワールドカップ本大会初ゴールとなった。この快挙は、今後何が起ころうとも、何世代にもわたって語り継がれるだろう。

キュラソー対コートジボワール戦の予想における重要なポイントは、コートジボワールが勝利に必要な冷静さと、得失点差を維持するために十分な得点を挙げるという切迫感を両立できるかどうかだ。一方、キュラソーはエクアドル戦で見せたような組織的なプレーが求められる。たとえ僅差で敗れたとしても、胸を張って大会を終えることができるからだ。アドフォカート監督率いるチームにとって、勝ち点1や1ゴールはそれ自体が大きな成果となるだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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