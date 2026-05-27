2025-26シーズンのUFFAヨーロッパカンファレンスリーグは、日本時間5月28日(木)に決勝が開催。鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと、スペインのラージョ・バジェカーノが対戦する。
本記事では、クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノの試合スケジュール・開始時間
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝のクリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノは、ドイツのライプツィヒにある、「レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝
- 日程：2026年5月28日(木)4:00キックオフ／日本時間
- カード：クリスタル・パレス vs ラージョ・バジェカーノ
- 会場：レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ
クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝、クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
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ヨーロッパカンファレンスリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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月額加入
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・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
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