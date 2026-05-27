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ヨーロッパカンファレンス・リーグ
team-logoクリスタル・パレス
Red Bull Arena Leipzig
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ECL決勝のクリスタル・パレスvsラージョはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月28日】クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパカンファレンスリーグ2025-26決勝

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
クリスタル・パレス 対 ラージョ・バジェカーノ
クリスタル・パレス
ラージョ・バジェカーノ
鎌田大地

【鎌田大地出場予定】5月28日開催のヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)2025-26決勝、クリスタル・パレス対ラージョ・バジェカーノの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパカンファレンスリーグは、日本時間5月28日(木)に決勝が開催。鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと、スペインのラージョ・バジェカーノが対戦する。

【C・パレスvsラージョを配信】ECLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝のクリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノは、ドイツのライプツィヒにある、「レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝
  • 日程：2026年5月28日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：クリスタル・パレス vs ラージョ・バジェカーノ
  • 会場：レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ

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クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝、クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
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ヨーロッパカンファレンスリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ チーム情報

クリスタル・パレス vs ラージョ・バジェカーノ 予想スタメン

クリスタル・パレスHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestRAY
1
ディーン・ヘンダーソン
5
マクサンス・ラクロワ
23
ジェイディー・カンヴォ
17
ナサニエル・クライン
7
イスマイラ・サール
3
タイリック・ミッチェル
2
ダニエル・ムニョス
20
アダム・ウォートン
10
ジェレミ・ピノ
18
鎌田大地
14
ジャン＝フィリップ・マテタ
1
ダニ・カルデナス
6
パテ・シス
24
フロリアン・ルジューヌ
3
P. Chavarria
20
イバン・バジウ
19
ホルヘ・デ・フルトス
23
オスカル・バレンティン
18
アルバロ・ガルシア
7
イシパラソン
17
ウナイ・ロペス
9
アレシャンドレ・ズラウスキ

4-2-3-1

RAYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • イニゴ・ペレス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CRY
-直近成績

ゴールを許す
7/10
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

RAY
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表