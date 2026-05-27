2025-26シーズンのUFFAヨーロッパカンファレンスリーグは、日本時間5月28日(木)に決勝が開催。鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと、スペインのラージョ・バジェカーノが対戦する。

本記事では、クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝のクリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノは、ドイツのライプツィヒにある、「レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝

日程：2026年5月28日(木)4:00キックオフ／日本時間

カード：クリスタル・パレス vs ラージョ・バジェカーノ

会場：レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ

クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝、クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパカンファレンスリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表