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プレミアリーグ
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クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月11日】クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定｜鎌田大地・冨安健洋所属！プレミアリーグ第6節

プレミアリーグ
クリスタル・パレス 対 ノッティンガム・フォレスト
クリスタル・パレス
ノッティンガム・フォレスト
鎌田大地
冨安健洋

【鎌田大地・冨安健洋所属】2026-27プレミアリーグ第6節、クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第6節が日本時間10月11日(日)に開催。鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスとノッティンガム・フォレストが対戦する。

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本記事では、クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストの試合日程・キックオフ時間

クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストは、日本時間2026年10月11日(日)にクリスタル・パレス のホーム、セルハースト・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第6節
  • 日時：2026年10月11日(日)22:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：クリスタル・パレス vs ノッティンガム・フォレスト
  • 会場：セルハースト・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定



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クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストの予想スタメンは？

クリスタル・パレス vs ノッティンガム・フォレスト 予想スタメン

3-4-2-1
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
フォーメーション
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
3-4-2-1
ワルテル・ベニテスワルテル・ベニテスクリス・リチャーズクリス・リチャーズジェイディー・カンヴォジェイディー・カンヴォジェフェルソン・レルマジェフェルソン・レルマteam-logoアナン・カライリアダム・ウォートンアダム・ウォートン鎌田大地鎌田大地ジェレミ・ピノジェレミ・ピノタイリック・ミッチェルタイリック・ミッチェルクインテン・ティンバークインテン・ティンバーヨルゲン・ストランド・ラーセンヨルゲン・ストランド・ラーセンマッツ・セルスマッツ・セルスムリージョムリージョウスマン・ディオマンデウスマン・ディオマンデジャイール・クーニャジャイール・クーニャダン・エンドイェダン・エンドイェザヴェル・シュラーガーザヴェル・シュラーガーモーガン・ギブス＝ホワイトモーガン・ギブス＝ホワイトジェームズ・マカティージェームズ・マカティーダニエル・ムニョスダニエル・ムニョスオラ・アイナオラ・アイナルイス・デラップルイス・デラップ
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
3-4-2-1
クリスタル・パレス

先発メンバー

ノッティンガム・フォレスト

マネージャー

  • ピエール・セージ
  • オリヴァー・グラスナー

成績

CRY

CRY - 直近成績

MID
3-0
IPS
2-3
LCH
4-0
LEE
0-0
BRC
0-2
得点（失点）
9/5
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
NFO

NFO - 直近成績

LEE
0-2
LIV
2-2
TOT
0-0
AVL
1-2
COV
0-1
得点（失点）
4/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

クリスタル・パレスドローノッティンガム・フォレスト
0
4
1
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
終了
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
0
終了
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
4得点5
2.5 得点以上の試合0/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
5500135+815
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
6240126+610
5
チェルシーチェルシーCHE
63121513+210
6
リーズリーズLEE
623185+39
7
リヴァプールリヴァプールLIV
523074+39
8
エヴァートンエヴァートンEVE
523063+39
9
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
6303912-39
10
ハル・シティハル・シティHUL
522164+28
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
52219908
12
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
13
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
512245-15
14
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
6123611-55
15
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
5113611-54
16
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
17
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
18
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
19
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
5104110-93
20
フラムフラムFUL
6024610-42
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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