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プレミアリーグ
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Yuta Tokuma
協力：

【11月8日】 クリスタル・パレスvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第10節

プレミアリーグ
クリスタル・パレス 対 リヴァプール
クリスタル・パレス
リヴァプール
鎌田大地
冨安健洋
遠藤航

【鎌田大地出場予定】2026-27プレミアリーグ第10節、クリスタル・パレスvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第10節が日本時間11月8日(日)に開催。鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。

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本記事では、クリスタル・パレスvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレスvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間

クリスタル・パレスvsリヴァプールは、日本時間2026年11月8日(日)にクリスタル・パレスのホーム、セルハースト・パークで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第10節
  • 日時：2026年11月8日(日) 23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：クリスタル・パレス vs リヴァプール
  • 会場：セルハースト・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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クリスタル・パレスvsリヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

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クリスタル・パレスvsリヴァプールのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

クリスタル・パレスvsリヴァプールの予想スタメンは？

クリスタル・パレス vs リヴァプール 予想スタメン

3-4-2-1
クリスタル・パレス crest
クリスタル・パレス
CRY
フォーメーション
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
4-2-3-1
ディーン・ヘンダーソンディーン・ヘンダーソンクリス・リチャーズクリス・リチャーズアクセル・ディサシアクセル・ディサシジェイディー・カンヴォジェイディー・カンヴォタイリック・ミッチェルタイリック・ミッチェルクインテン・ティンバークインテン・ティンバーアダム・ウォートンアダム・ウォートンジェレミ・ピノジェレミ・ピノオスカル・ミンゲザオスカル・ミンゲザ鎌田大地鎌田大地ヨルゲン・ストランド・ラーセンヨルゲン・ストランド・ラーセンアリソン・ベッカーアリソン・ベッカーフィルジル・ファン・ダイクフィルジル・ファン・ダイクジェレミー・ジャケジェレミー・ジャケロナルド・アラウホロナルド・アラウホミロシュ・ケルケズミロシュ・ケルケズアレクシス・マクアリスターアレクシス・マクアリスターコーディ・ガクポコーディ・ガクポブラッドリー・バルコラブラッドリー・バルコラトレイ・ニョニトレイ・ニョニフロリアン・ヴィルツフロリアン・ヴィルツアレクサンデル・イサクアレクサンデル・イサク
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
3-4-2-1
クリスタル・パレス

先発メンバー

リヴァプール

マネージャー

  • ピエール・セージ
  • アンドニ・イラオラ

成績

CRY

CRY - 直近成績

BJK
2-2
NEW
0-2
FUL
0-1
TOT
2-0
TSG
1-1
得点（失点）
4/7
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
LIV

LIV - 直近成績

VIL
4-3
BHA
2-0
CHE
1-1
ARS
0-1
FB
3-2
得点（失点）
9/8
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

クリスタル・パレスドローリヴァプール
3
1
1
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
3
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
カラバオカップ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
0
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
3
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
終了
コミュニティシールド
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
終了
9得点7
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
アーセナルアーセナルARS
10901155+1027
2
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
107032113+821
3
ブライトンブライトンBHA
9612247+1719
4
チェルシーチェルシーCHE
95131915+416
5
エヴァートンエヴァートンEVE
104421210+216
6
リヴァプールリヴァプールLIV
9432119+215
7
ブレントフォードブレントフォードBRE
9351169+714
8
リーズリーズLEE
10352108+214
9
ボーンマスボーンマスBOU
93331413+112
10
トッテナムトッテナムTOT
103341011-112
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
103341316-312
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
93331013-312
13
ハル・シティハル・シティHUL
102531111011
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
93241418-411
15
フラムフラムFUL
102441012-210
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
10235913-49
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
103071019-99
18
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
91441015-57
19
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
9216921-127
20
サンダーランドサンダーランドSUN
9126717-105
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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