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UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoクロアチア
Stadion Rujevica
team-logoイングランド
UEFAネーションズリーグをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月4日】クロアチアvsイングランドのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第3節

クロアチア 対 イングランド
UEFAネーションズリーグ リーグA
クロアチア
イングランド

UEFAネーションズリーグ第3節、クロアチア対イングランドのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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UEFAネーションズリーグ第3節が日本時間2026年10月4日(日)に開催。クロアチア代表とイングランド代表が対戦する。

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本記事では、クロアチアvsイングランドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

クロアチアvsイングランド｜試合日程・キックオフ時間

クロアチアvsイングランドは、日本時間10月4日(日)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第3節
  • 日時：2026年10月4日(日) 1:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：クロアチアvsイングランド
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クロアチアvsイングランド｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのクロアチアvsイングランドは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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クロアチアvsイングランドのおすすめ視聴方法

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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クロアチアvsイングランド｜チーム情報

スペイン vs チェコ 予想スタメン

4-3-3
スペイン crest
スペイン
ESP
フォーメーション
チェコ crest
チェコ
CZE
4-2-3-1
ウナイ・シモンウナイ・シモンパウ・クバルシパウ・クバルシマルク・ククレジャマルク・ククレジャディーン・ハウセンディーン・ハウセンマルク・プビルマルク・プビルペドリペドリダニ・オルモダニ・オルモロドリロドリアレハンドロ・バエナアレハンドロ・バエナラミン・ヤマルラミン・ヤマルミケル・オヤルザバルミケル・オヤルザバルマチェイ・コバールマチェイ・コバールラディスラフ・クレイチーラディスラフ・クレイチーteam-logoジリスラマロビン・フラナーチロビン・フラナーチステファン・チャロウペクステファン・チャロウペクL. AmbrosL. Ambrosteam-logoマテイ・ラドスタルーカス・チェルブルーカス・チェルブミハル・サジレクミハル・サジレクteam-logoオンドレイ・リングルアダム・フロツェクアダム・フロツェク
チェコ crest
チェコ
CZE
4-3-3
スペイン

先発メンバー

チェコ

マネージャー

  • ルイス・デ・ラ・フエンテ
  • S. Denia

成績

ESP

ESP - 直近成績

BEL
2-1
FRA
0-2
ARG
1-0
ENG
2-3
CRO
4-1
得点（失点）
12/4
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
CZE

CZE - 直近成績

KOR
2-1
RSA
1-1
MEX
0-3
CRO
1-2
ENG
0-2
得点（失点）
3/10
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

スペインドローチェコ
4
1
0
UEFAネーションズリーグ リーグA
スペイン badge
スペイン
ESP
2
チェコ badge
チェコ
CZE
0
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
チェコ badge
チェコ
CZE
2
スペイン badge
スペイン
ESP
2
終了
UEFA EURO
スペイン badge
スペイン
ESP
1
チェコ badge
チェコ
CZE
0
終了
European Championship Qualification
チェコ badge
チェコ
CZE
0
スペイン badge
スペイン
ESP
2
終了
European Championship Qualification
スペイン badge
スペイン
ESP
2
チェコ badge
チェコ
CZE
1
終了
9得点3
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表


UEFAネーションズリーグ グループA3

#PFA+/-勝点直近成績
1
スペインスペインESP
220073+46
2
イングランドイングランドENG
210143+13
3
クロアチアクロアチアCRO
210135-23
4
チェコチェコCZE
200214-30
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格


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