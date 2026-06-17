W杯通算6回目の出場…41歳C・ロナウドは不発に終わる。ポルトガルがRDコンゴと1-1ドロー

17日の北中米ワールドカップ（W杯）・グループリーグK第1節、ポルトガル対コンゴ民主共和国（RDコンゴ）は1-1のドローで終了した。





大会7日目、41歳のクリスティアーノ・ロナウドがキャプテンを務めるポルトガルが登場だ。通算973得点を記録している歴史的なゴールマシーン、C・ロナウドにとってはキャリア6回目のW杯。同選手のほか、レアル・マドリー加入が発表されたばかりのベルナルド・シウバ、チャンピオンズリーグ連覇を果たしたパリ・サンジェルマンの中盤コンビ、ヴィティーニャ＆ジョアン・ネヴェスを擁しているチームは、優勝候補の一角に数えられるだろう。





試合は昨年7月7日、交通事故で亡くなったポルトガル人FWディオゴ・ジョッタの追悼が行われてからキックオフ。ボールを保持してRDコンゴ陣地に攻め込むポルトガルは、6分という早い段階に先制点を獲得する。ペドロ・ネトがペナルティーエリア内にクロスを送ると、高く跳び上がったジョアン・ネヴェスがヘディングシュートでネットを揺らした。





ポルトガルはその後も、ヴィティーニャを中心とするパス回しで高いポゼッション率を維持するが、RDコンゴの組織的な守備を前にほとんどチャンスをつくり出せない。すると前半AT1分、RDコンゴがスコアをタイに戻すことに成功。CKからニューカッスル所属FWヨアヌ・ウィサが、ヘディングシュートでGKディオゴ・コスタを破っている。52年ぶりのW杯出場を果たしたRDコンゴのサポーターが歓喜する中で、前半は終了を迎えている。





ハーフタイム、ポルトガルを率いるロベルト・マルティネス監督は、チームを機能させるべくベルナルド・シウバとの交代でコンセイソンを投入。迎えた後半、ポルトガルは攻勢を強めるものの、やはりRDコンゴの堅守を崩し切ることができない。C・ロナウドらが無理やりシュートを放っていくも枠を捉えられず、逆にセドリック・バカンブを起点とするRDコンゴのカウンターに手を焼くことになった。





ロベルト・マルティネス監督は72分にペドロ・ネト、ヌーの・メンデスも下げてラファエル・レオン、セメドもピッチに立たせる。しかし終盤になっても攻めあぐねる状況は変わらない……。C・ロナウドのW杯通算8得点目が生まれることはなく、試合は終了のホイッスルが吹かれている。