「C・ロナウドをこんな形で引退させるなんてありえない。メッシと扱いがあまりに違う」ブラジル代表OBが持論

FWクリスティアーノ・ロナウドのポルトガル代表離脱について、ブラジル代表OBフェリペ・メロ氏が持論を展開した。





2003年に18歳でポルトガル代表デビューを飾って以降、これまで歴代最多となる234試合に出場し、世界記録となる146ゴールを奪ってきたC・ロナウド。そんな生けるレジェンドだが、28日のノルウェー代表戦では約18年ぶりに負傷以外の理由で公式戦に出場せず。すると30日、自身のSNSで代表チームからの離脱することを発表した。一部メディアでは、すでに代表引退を決断したとも伝えられている。





『A Bola』など複数メディアは、C・ロナウドの代表離脱はジョルジェ・ジェズス監督との軋轢が原因と指摘しており、指揮官の会見での発言が問題になったと伝えている。そうした中でブラジル代表OBフェリペ・メロ氏は、ブラジル『Globo』の番組で以下のように語った。





「アルゼンチン人が（リオネル）メッシに接するのと比べ、ポルトガルの選手たちがロナウドに接する態度には、あまりにも大きな違いがある。対戦相手の方が、ロナウドに対して敬意を払っているように見えるんだ……。昨日ゴールを決めたナポリの選手（ラスムス・ホイルンド）を見たか？彼は、激昂してジョルジェ・ジェズスを押しのけたりもしていた。自国の代表チームのチームメイトよりも、（対戦相手の方が）敬意を払っているように見える。あそこにはロナウドに匹敵するような選手は誰もいない。史上最高の選手をあんな形で去らせるなんて、ありえないよ」





「ロナウドは史上最高の選手の1人であり、ポルトガル史上最高の選手だ。ありえないことだよ。失礼だが、信じられないことだ。はっきり言っておくが、クリスティアーノ・ロナウドとジョルジェ・ジェズスのどちらかと言えば、私は断然クリスティアーノ・ロナウドの味方だ。もし明日、クリスティアーノ・ロナウドに非礼な振る舞いがあったとか、すべては事前に取り決められ合意の上での退団だったと証明されたなら、その時は真っ先に自分の間違いを認めるよ」





ポルトガル代表は4日、再びノルウェー代表と対戦して今回のインターナショナルウィークを終える。ジェズス監督は、この試合の後にC・ロナウドについて口を開くと示唆していた。