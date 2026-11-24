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【欧州・海外サッカー ニュース】アル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドは、通算1000ゴールまであと「14」に迫っている。

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アル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドについて、サウジアラビア代表OBが苦言を呈している。

2023年1月のアル・ナスル加入以降、公式戦161試合で139ゴール25アシストを記録し、昨季はリーグ優勝にも貢献したC・ロナウド。41歳となった今でもゴールを量産しており、先日のアル・アハリ戦で挙げたゴールがキャリア通算986ゴール目となり、通算1000ゴールまであと「14」に迫っている。

しかし、現地ではそのパフォーマンスを問題視する声も挙がっている。サウジアラビア代表として111キャップを数え、アル・ナスルでも8年間プレーした経験を持つフセイン・アブドゥルガニ氏は、『MBC1』の番組で以下のように指摘した。

「アル・ナスルが抱える問題は誰もが知っていることだが、みんなが見て見ぬふりをしている。ロナウドが偉大な選手だったことに異論はない。だが今問われているのは、彼がチームにとって、特に拮抗した試合において『有益な選手』なのかどうかということだ」

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同じ番組に出演したサウジアラビア代表OBムハンマド・ヌール氏が「ストライカーの仕事はゴールを決めることだ」と主張すると、アブドゥルガニ氏は「では、彼にアル・イテハドでプレーしてほしいか？」と返答。これに対し、ヌール氏は「いや、そうはなってほしくない」と答えた。そのうえで、アブドゥルガニ氏はこう続けている。

「ストライカーというものは、1点決めたからといって、その後ずっとチームの重荷になっていいはずがない。彼には、もはや試合の流れを変える力はないのだ。アル・ナスルが必要としているのは打開策を見出せるストライカーであり、ただ90分間ピッチに立っているだけの選手ではない」

「アル・ナスルのファンは、ロナウドが1000ゴール目を決め、そしてこのすべてにようやく終止符が打たれることを願っているのだろう」