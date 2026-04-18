坂元達裕もプレミアリーグの舞台に！ランパード率いるコヴェントリー、25年ぶり昇格決定

コヴェントリー・シティは17日、25年ぶりのプレミアリーグ昇格を達成した。

前節終了時点でチャンピオンシップ（イングランド2部相当）で勝ち点を85まで稼ぎ、自動昇格圏内の2位以上を確定させるまで残り4試合で1ポイントが必要だったコヴェントリー。そして迎えた敵地での第43節では、ブラックバーンと対戦した。

後半開始早々に森下龍矢のゴールを許て失点したコヴェントリーは、終盤までビハインドを背負う苦しい展開に。それでも84分、ボビー・トーマスが劇的な同点弾を奪い、1-1のドローで終えている。

この結果、勝ち点を85まで伸ばしたコヴェントリーの2位以上が確定。25年ぶりのプレミアリーグ昇格が決定した。今季チャンピオンシップ35試合で7ゴール3アシストを記録する坂元達裕は、この試合でベンチ外となったものの、ロッカールームではチームメイトやランパード監督らと共に喜びを爆発させている。





ランパード監督が2024年11月に就任するまで下位に低迷していたものの、最終的には昨季を5位で終えて昇格プレーオフに進出したコヴェントリー。準決勝では昇格するサンダーランドに敗れて涙をのんだものの、今季は開幕から絶対的な強さを見せて首位を快走、3試合を残して昇格を決めた。さらに、2位イプスウィッチ・タウン（2試合未消化）にも11ポイント差をつけており、チャンピオンシップ優勝も確実視されている。