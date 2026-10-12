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プレミアリーグ
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コヴェントリー・シティvsニューカッスルはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月13日】コヴェントリー・シティvsニューカッスルのテレビ放送/ネット配信予定｜坂元達裕所属！プレミアリーグ第6節

プレミアリーグ
コヴェントリー・シティ 対 ニューカッスル
コヴェントリー・シティ
ニューカッスル
坂元達裕

【坂元達裕所属】2026-27プレミアリーグ第6節、コヴェントリー・シティvsニューカッスル･ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第6節が日本時間10月13日(火)に開催。坂元達裕が所属するコヴェントリー・シティと、ニューカッスルが対戦する。

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本記事では、コヴェントリー・シティvsニューカッスルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

コヴェントリー・シティvsニューカッスルの試合日程・キックオフ時間

コヴェントリー・シティvsニューカッスルは、日本時間2026年10月13日(火)にコヴェントリーのホーム、コベントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第6節
  • 日時：2026年10月13日(火)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：コヴェントリー・シティ vs ニューカッスル･ユナイテッド
  • 会場：コベントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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コヴェントリー・シティvsニューカッスルのテレビ放送・ネット配信予定



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コヴェントリー・シティvsニューカッスルのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

コヴェントリー・シティvsニューカッスルの予想スタメンは？

コヴェントリー・シティ vs ニューカッスル 予想スタメン

3-4-2-1
コヴェントリー・シティ crest
コヴェントリー・シティ
COV
フォーメーション
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
4-2-3-1
カール・ラッシュワースカール・ラッシュワースボビー・トーマスボビー・トーマスイーサン・ピノックイーサン・ピノックteam-logoステファン・ムフニジェイ・ダシルバジェイ・ダシルバエフロン・メイソン＝クラークエフロン・メイソン＝クラークマット・グライムスマット・グライムスジャック・ルドニジャック・ルドニフランク・オニエカフランク・オニエカミラン・ファン・エワイクミラン・ファン・エワイクブランドン・トーマス＝アサンテブランドン・トーマス＝アサンテルカシュ・ホルニチェクルカシュ・ホルニチェクアマル・デディッチアマル・デディッチマリック・チャウマリック・チャウスフェン・ボットマンスフェン・ボットマンルイス・ホールルイス・ホールニコ・ゴンサレスニコ・ゴンサレスハーヴィー・バーンズハーヴィー・バーンズヨアネ・ウィッサヨアネ・ウィッサジェイコブ・マーフィージェイコブ・マーフィールイス・マイリールイス・マイリーマティアス・フェルナンデス＝パルドーマティアス・フェルナンデス＝パルドー
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
3-4-2-1
コヴェントリー・シティ

先発メンバー

ニューカッスル

マネージャー

  • フランク・ バニャック
  • M. Jaissle

成績

COV

COV - 直近成績

HUL
0-1
MCI
1-0
BHA
0-5
AVL
1-3
NFO
0-1
得点（失点）
2/10
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
NEW

NEW - 直近成績

TOT
0-2
BOU
2-2
MIL
0-1
LEE
4-1
HUL
2-1
得点（失点）
8/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

コヴェントリー・シティドローニューカッスル
0
0
5
EFL チャンピオンシップ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
4
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
終了
EFL チャンピオンシップ
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
0
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
2
終了
カラバオカップ
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
2
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
3
終了
FAカップ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
3
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
終了
プレミアリーグ
ニューカッスル badge
ニューカッスル
NEW
3
コヴェントリー・シティ badge
コヴェントリー・シティ
COV
1
終了
3得点13
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
6600165+1118
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
6240126+610
5
エヴァートンエヴァートンEVE
624085+310
6
チェルシーチェルシーCHE
63121513+210
7
リーズリーズLEE
623185+39
8
ハル・シティハル・シティHUL
623186+29
9
リヴァプールリヴァプールLIV
62317709
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
6303912-39
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
52219908
12
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
6213912-37
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
14
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
612358-35
15
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
6123611-55
16
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
17
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
18
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
19
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
5104110-93
20
フラムフラムFUL
6024610-42
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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