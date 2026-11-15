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ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
team-logoセレッソ大阪
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ルヴァンカップはAmazon Prime Video「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴
Yuta Tokuma
協力：

【11月15日】セレッソ大阪vs浦和レッズのテレビ放送・ネット配信・試合日程｜ルヴァンカップ準々決勝第2戦

ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
セレッソ大阪 対 浦和レッズ
セレッソ大阪
浦和レッズ

2026年11月15日(日)に開催されるJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ準々決勝第2戦、セレッソ大阪vs浦和レッズの試合キックオフ時間・テレビ放送・ネット配信予定・視聴方法を紹介。

今季もルヴァン杯配信！
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Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの準々決勝第2戦が11月15日(日)に行われ、セレッソ大阪と浦和レッズが対戦する。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

本記事ではルヴァンカップ準々決勝第2戦、C大阪vs浦和の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

セレッソ大阪vs浦和レッズのキックオフ時間は何時？

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ヤマザキビスケット ルヴァンカップ - 準々決勝
ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

セレッソ大阪vs浦和レッズのテレビ放送・ネット配信予定

サービス

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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セレッソ大阪vs浦和レッズ｜おすすめ視聴方法

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セレッソ大阪vs浦和レッズを含む2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。

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セレッソ大阪vs浦和レッズ チームニュース

直近成績

OSA

OSA - 直近成績

JEF
2-2
MIH
1-3
KAN
4-1
GOS
2-3
URD
2-0
得点（失点）
9/11
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
URD

URD - 直近成績

VVN
1-0
NAG
1-2
KAR
4-0
KOB
2-2
OSA
2-0
得点（失点）
7/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

直接対戦の結果

対戦成績

セレッソ大阪ドロー浦和レッズ
2
2
1
ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
2
セレッソ大阪 badge
セレッソ大阪
OSA
0
終了
J1リーグ
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
0
セレッソ大阪 badge
セレッソ大阪
OSA
0
終了
J1リーグ
セレッソ大阪 badge
セレッソ大阪
OSA
1
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
1
終了
J1リーグ
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
0
セレッソ大阪 badge
セレッソ大阪
OSA
1
終了
J1リーグ
セレッソ大阪 badge
セレッソ大阪
OSA
2
浦和レッズ badge
浦和レッズ
URD
1
終了
4得点4
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた2/5
ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

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