カンファレンスリーグに優勝するとどうなる？賞金・来季の出場権は？

欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグに次ぐ第3の大会、UFFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）。2025-26シーズン大会は決勝戦を残すのみとなった。5月28日に開催される大一番で優勝したらどうなるのだろうか。

本記事では、ECLで優勝した場合の賞金や来季のUEFA主催大会出場権について解説する。

ECLで優勝した場合の賞金は？

UEFAカンファレンスリーグ（ECL）では、UEFAチャンピオンズリーグやUEFAヨーロッパリーグ同様に高額の賞金が用意されている。賞金総額は2億8500万ユーロ（約528億円）に上り、大会参加金、パフォーマンスに応じた賞金、そして放映市場価値における賞金からなる。決勝に進んだ場合、400万ユーロ（約7億4100万円）、決勝で勝利して優勝した場合、追加で300万ユーロ（約5億5500万円）が支払われる。そのため、優勝クラブは優勝クラブはパフォーマンスに応じた賞金だけでも大会を通じて最大で1900万ユーロ（約35億円）を受け取れることになる。

■パフォーマンスに応じた賞金の内訳

ラウンド 賞金額 備考 リーグフェーズ 勝利→40万ユーロ

引き分け→13万3,000ユーロ 順位ボーナス

1〜8位:40万ユーロ

9〜24位:20万ユーロ ノックアウトフェーズプレーオフ 20万ユーロ ラウンド16 80万ユーロ 準々決勝 130万ユーロ 準決勝 250万ユーロ 決勝 400万ユーロ 優勝 300万ユーロ

ECLで優勝した場合の来季出場権は？

UEFAカンファレンスリーグ（ECL）で優勝した場合、優勝クラブには翌シーズンに上位大会に当たるUEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズへの出場権が与えられる。

仮にECL優勝クラブが国内リーグ順位、もしくは国内カップ戦優勝を通じてすでに翌シーズンのUEFAチャンピオンズリーグもしくはEL出場権を獲得した場合、EL予選出場権を獲得したクラブの中でUEFAクラブランキング最上位のクラブにリーグフェーズ出場権が与えられる（2024-25季チェルシーがECL優勝を飾ったが、すでにイングランドリーグ順位によりCL出場権を獲得していたため、EL予選出場クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のディナモ・ザグレブがELリーグフェーズ出場権を獲得）。

ECL決勝の試合日程

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）決勝は、現地時間5月27日(水)に開催。キックオフは午後9時に予定されている。日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間5月28日(木)午前4時に試合開始を迎える。決勝の舞台はドイツのライプツィヒにある「レッドブル・アレーナ」だ。

決勝では、日本代表MF鎌田大地が所属するイングランドのクリスタル・パレスとスペインのラージョ・バジェカーノが対戦。両クラブにとってこれが欧州の舞台初の決勝進出となり、いずれのクラブも欧州カップ戦初優勝を目指すことになる。

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 5/28(木)

4:00 クリスタル・パレス

vs

ラージョ・バジェカーノ レッドブル・アレーナ

（ドイツ） 【テレビ】WOWOW

【ネット】WOWOWオンデマンド

ECL決勝のテレビ放送・ネット配信予定

UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝、クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノは、『WOWOW』が生中継・ライブ配信をする予定だ。そのため、地上波やDAZNなどでの中継・配信は実施されない。