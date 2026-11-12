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Tsutomu Maeda

侍ジャパン対台湾の実況・解説者は？地上波・Amazonで中継される？｜アジアプロ野球チャンピオンシップ2026

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026初戦、侍ジャパン(野球日本代表)vs台湾(チャイニーズ・タイペイ)代表の地上波テレビやAmazonプライムビデオ(アマプラ)による中継はある？放送・配信情報や実況・解説者を紹介。

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野球日本代表(侍ジャパン)は11月12日(木)、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の初戦でチャイニーズ・タイペイ(台湾)代表と対戦する。

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本記事では、侍ジャパン対台湾の実況・解説者や出演者、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパン対台湾の実況・解説者は？

11月12日(木)の侍ジャパン対台湾戦は、ネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信する。実況は足立清紀さん、解説は五十嵐亮太さんが担当し、オリックス・バファローズの若月健矢さんがプレーヤーズゲストとして出演する。

バックネット裏からは里崎智也さんが解説を行うほか、柴田柚菜(乃木坂46)さんがゲスト出演。MCは中川絵美里さんが務める。

担当

出演者

実況

足立清紀

解説

五十嵐亮太

プレーヤーズゲスト

若月健矢(オリックス・バファローズ)

バックネット裏解説

里崎智也

ゲスト

柴田柚菜(乃木坂46)

MC

中川絵美里

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侍ジャパン対台湾の地上波テレビ放送はある？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の台湾戦は、11月12日(木)19:00から東京ドームで開催される。地上波および衛星放送によるテレビ中継は予定されておらず、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。

『Amazonプライムビデオ』の配信は試合開始30分前の18:30から始まる。

チャンネル

形態

中継有無

Amazonプライムビデオ
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ネット


11/12(木)18:30～

地上波

テレビ

×

衛星放送

テレビ

×

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アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の無料視聴方法はある？

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Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

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