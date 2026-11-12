野球日本代表(侍ジャパン)は11月12日(木)、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の初戦でチャイニーズ・タイペイ(台湾)代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパン対台湾の実況・解説者や出演者、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

侍ジャパン対台湾の実況・解説者は？

11月12日(木)の侍ジャパン対台湾戦は、ネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信する。実況は足立清紀さん、解説は五十嵐亮太さんが担当し、オリックス・バファローズの若月健矢さんがプレーヤーズゲストとして出演する。

バックネット裏からは里崎智也さんが解説を行うほか、柴田柚菜(乃木坂46)さんがゲスト出演。MCは中川絵美里さんが務める。

担当 出演者 実況 足立清紀 解説 五十嵐亮太 プレーヤーズゲスト 若月健矢(オリックス・バファローズ) バックネット裏解説 里崎智也 ゲスト 柴田柚菜(乃木坂46) MC 中川絵美里

侍ジャパン対台湾の地上波テレビ放送はある？

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の台湾戦は、11月12日(木)19:00から東京ドームで開催される。地上波および衛星放送によるテレビ中継は予定されておらず、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。

『Amazonプライムビデオ』の配信は試合開始30分前の18:30から始まる。

チャンネル 形態 中継有無 Amazonプライムビデオ

[30日間無料トライアルあり] ネット 〇

11/12(木)18:30～ 地上波 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の無料視聴方法はある？

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

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