千葉ロッテマリーンズOB戦「ちば興銀プレゼンツ マリーンズスペシャルゲーム2026」が開催される。

本記事では、「ちば興銀プレゼンツ マリーンズスペシャルゲーム2026」の開催日程や出場選手、中継予定を紹介する。

千葉ロッテマリーンズOB戦｜日程

千葉ロッテマリーンズOB戦「ちば興銀プレゼンツ マリーンズスペシャルゲーム2026」は、11月23日(月･祝)に開催。13:00に試合開始予定だ。なお試合は5イニング制で行われる。

項目 内容 イベント名 ちば興銀プレゼンツ マリーンズスペシャルゲーム2026 開催日 11月23日(月･祝) 会場 ZOZOマリンスタジアム 試合開始(5イニング) 13:00開始予定

出場者

TEAM WHITEとTEAM BLACKの2チームが対戦。出場者は以下の通りだ。

TEAM WHITE TEAM BLACK 12 藤田 宗一 0 荻野 忠寛 16 久保 康友 11 大嶺 祐太 18 清水 直行 14 大谷 智久 20 薮田 安彦 15 美馬 学 29 小野 晋吾 17 成瀬 善久 30 小林 雅英 21 内 竜也 31 渡辺 俊介 28 松永 昂大 41 小林 宏之 33 南 昌輝 49 川崎 雄介 64 二木 康太 54 黒木 知宏 22 里崎 智也 33 橋本 将 24 吉田 裕太 62 金澤 岳 53 江村 直也 5 堀 幸一 00 高濱 卓也 40 渡辺 正人 8 今江 敏晃 52 塀内 久雄 9 福浦 和也 58 青野 毅 32 根元 俊一 68 早坂 圭介 44 井上 晴哉 0 諸積 兼司 47 ルイス・クルーズ 3 サブロー 52 金 泰均 44 早川 大輔 10 大松 尚逸 50 ベニー・アグバヤニ 25 竹原 直隆 65 加藤 翔平 66 岡田 幸文

千葉ロッテマリーンズOB戦｜放送・配信

日時 テレビ(地上波/衛星) ネット(スマホ/タブレット) 11/23(月・祝)

13:00 日テレNEWS24 DAZN

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千葉ロッテマリーンズOB戦｜視聴方法

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