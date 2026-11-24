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【欧州・海外サッカー ニュース】チェルシーはプレミアリーグで連敗を喫し、8位に低迷している。

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チェルシーを率いるシャビ・アロンソ監督について、識者が分析している。

今季からチェルシーの指揮を執るシャビ・アロンソ監督。欧州カップ戦がない中で公式戦開幕3連勝を達成していたものの、9月以降のプレミアリーグでは9試合で3勝と足踏みが続いており、21日にはホームでリーズに敗れて(1-4)連敗。勝ち点16のまま8位まで順位を落としている。

そして、現役時代にアーセナルやイングランド代表などで活躍したポール・マーソン氏は、『スカイスポーツ』でシャビ・アロンソ監督の手腕に疑問を呈した。

「私がずっと気になっているのは、リヴァプールがシャビ・アロンソを招聘するチャンスがあったにもかかわらず、そうしなかったという点だ。リヴァプールは彼が十分な能力持っていないと考えていた。それは明らかである」

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「アロンソがチェルシーの監督に就任し、その2週間後にリヴァプールはアルネ・スロットを解任した。リヴァプールがアロンソに『チェルシーの仕事は受けるな、我々が君を迎え入れる』と伝えることは間違いなくできたはずなんだ。だが、そうしなかった」

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「当時の彼はフリーだったし、声がかかれば彼も喜んでリヴァプールへ向かっただろう。それなのになぜ、彼を確保しなかったのか？ 今目にしているような状況を、リヴァプールは予見していたのだろうか？」

「その疑問がずっと頭から離れない。そして当時抱いていた懸念が、今まさに現実のものとなっている」

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今季のチェルシーはすでに5敗を喫しており、さらに得失点差も「0」。特にリーグワースト5位の失点数（20）は現地でも度々指摘されているが、マーソン氏はこう続けている。

「もし（前監督）リアム・ロシニアーが今のような結果を残していたら、間違いなく窮地に立たされていたはずだ。100％、間違いなく苦境に陥っていただろう。加えて言えば、ロシニアーには1億1600万ポンドもの巨額を投じたモーガン・ロジャーズのような選手もいなかった。だが、アロンソはレヴァークーゼンで驚異的な手腕を見せた過去があるから、誰もが『大丈夫』だと感じているのだろう」

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「今のチェルシーは試合を完全に支配できていない。大きな問題は守備だ。失点の仕方があまりにも酷く、信じられないほどだね。拙い守備であり、経験不足が露呈している」

「今シーズンのチェルシーには、チャンピオンズリーグ出場権の獲得を期待していた。それを達成できれば素晴らしいシーズンと言えるだろう。リーグ優勝からはとてつもなく遠い位置にいるのが現状だがね。問題は、彼らの順位より上に多くのチームが存在していることだ。27日のノッティンガム・フォレスト戦で勝利を収められるとは思えない」