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チェルシーvsマン・Uはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

チェルシー 対 マンチェスター・ユナイテッド
チェルシー
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

【プレミアリーグ】チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送/ネット配信・視聴方法を紹介。

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節で、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドが対戦する。名門の両クラブによる一戦となる。

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本記事では、チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

チェルシーvsマンチェスター・Uはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドは、2026年10月31日(土)にチェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッジで開催される。

キックオフは現地時間12:30、日本時間では21:30を予定している。

項目

内容

対戦カード

チェルシーvsマンチェスター・U

大会

プレミアリーグ第9節

日程

2026年10月31日(土)

日本時間

21:30キックオフ

現地時間

12:30キックオフ

会場

スタンフォード・ブリッジ

日本人所属選手

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次の試合
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プレミアリーグ

2026年10月31日

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チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節、チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年10月31日(土)21:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス

中継予定

日時

U-NEXT「サッカーパック」

○ 独占ライブ配信

2026/10/31(土) 21:30～

DAZN

×

ABEMA

×

SPOTV NOW

×

地上波

×

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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