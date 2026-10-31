チェルシーvsマン・Uはいつ？何時から？テレビ放送・試合日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節で、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドが対戦する。名門の両クラブによる一戦となる。

本記事では、チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

チェルシーvsマンチェスター・Uはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドは、2026年10月31日(土)にチェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッジで開催される。

キックオフは現地時間12:30、日本時間では21:30を予定している。

項目 内容 対戦カード チェルシーvsマンチェスター・U 大会 プレミアリーグ第9節 日程 2026年10月31日(土) 日本時間 21:30キックオフ 現地時間 12:30キックオフ 会場 スタンフォード・ブリッジ 日本人所属選手 -

次の試合 CHE プレミアリーグ 08:30 MUN 視聴する

チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドの中継予定は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第9節、チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッドは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年10月31日(土)21:30にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

放送・配信サービス 中継予定 日時 U-NEXT「サッカーパック」 ○ 独占ライブ配信 2026/10/31(土) 21:30～ DAZN × － ABEMA × － SPOTV NOW × － 地上波 × －

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。