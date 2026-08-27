日本時間2026年8月28日(金)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ2回戦で、チェルシーと、ルートン・タウンが対戦する。

本記事では、チェルシーvsルートン・タウンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

チェルシーvsルートン｜試合日程・キックオフ時間

チェルシーvsルートン・タウンは、日本時間8月28日(金)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

大会：2026-27カラバオカップ2回戦

日時：2026年8月28日(金)3:30キックオフ／日本時間

対戦：チェルシー vs ルートン・タウン

会場：スタンフォード・ブリッジ

チェルシーvsルートン｜放送・配信予定

カラバオカップ2回戦のチェルシーvsルートン・タウンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり





チェルシーvsルートンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。





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チェルシーvsルートン チーム情報





成績

両チームの対戦成績