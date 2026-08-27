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EFL カップ
team-logoチェルシー
Stamford Bridge
team-logoルートン・タウン
チェルシーvsルートンをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

協力：

【8月28日】チェルシーvsルートン・タウンのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ2回戦

EFL カップ
チェルシー 対 ルートン・タウン
チェルシー
ルートン・タウン

【英リーグカップ放送予定】2026−27カラバオカップ2回戦、チェルシー対ルートン・タウンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年8月28日(金)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ2回戦で、チェルシーと、ルートン・タウンが対戦する。

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本記事では、チェルシーvsルートン・タウンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

チェルシーvsルートン｜試合日程・キックオフ時間

チェルシーvsルートン・タウンは、日本時間8月28日(金)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ2回戦
  • 日時：2026年8月28日(金)3:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェルシー vs ルートン・タウン
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ
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チェルシーvsルートン｜放送・配信予定

カラバオカップ2回戦のチェルシーvsルートン・タウンは『DAZN』がライブ配信を行う。


DAZN Promo Panel Logo


DAZN

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DMM×DAZNホーダイ


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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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チェルシーvsルートンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。


DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。


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チェルシーvsルートン チーム情報

チェルシー vs ルートン・タウン 予想スタメン

チェルシー crest
チェルシー
CHE
フォーメーション
ルートン・タウン crest
ルートン・タウン
LUT
ルートン・タウン crest
ルートン・タウン
LUT

マネージャー

  • シャビ・アロンソ


成績

CHE

CHE - 直近成績

JUV
0-1
MIL
3-0
JDT
3-3
RSO
3-1
FUL
2-3
得点（失点）
12/7
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
LUT

LUT - 直近成績

BOL
2-3
GAE
0-1
GIL
0-3
REA
3-4
NOC
2-2
得点（失点）
12/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

チェルシードロールートン・タウン
4
0
0
プレミアリーグ
ルートン・タウン badge
ルートン・タウン
LUT
2
チェルシー badge
チェルシー
CHE
3
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
3
ルートン・タウン badge
ルートン・タウン
LUT
0
終了
FAカップ
ルートン・タウン badge
ルートン・タウン
LUT
2
チェルシー badge
チェルシー
CHE
3
終了
FAカップ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
3
ルートン・タウン badge
ルートン・タウン
LUT
1
終了
12得点5
2.5 得点以上の試合4/4
両チームとも得点を挙げた3/4

順位表

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