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クラブ親善試合
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Yuta Tokuma

【8月9日】チェルシーvsジョホール・ダルル・タクジムのテレビ放送・ネット配信予定｜クラブ親善試合

ジョホールダルルタジムFC 対 チェルシー
クラブ親善試合
ジョホールダルルタジムFC
チェルシー

クラブ親善試合、チェルシー対ジョホール・ダルル・タクジムのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2026年8月9日(日)に行われるクラブ親善試合で、プレミアリーグのチェルシーとマレーシアのジョホール・ダルル・タクジムが対戦する。

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本記事では、チェルシーvsジョホールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

チェルシーvsジョホール｜試合日程・キックオフ時間

チェルシーvsジョホールは日本時間8月9日(日)、マレーシア・ジョホールのスルタン・イブラヒム・スタジアムで開催される。

  • 大会：クラブ親善試合
  • 日時：8月9日(日)21:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェルシーvsジョホール
  • 会場：スルタン・イブラヒム・スタジアム(マレーシア・ジョホール)

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チェルシーvsジョホール｜放送・配信予定

クラブ親善試合のチェルシーvsジョホールは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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チェルシーvsジョホールのおすすめ視聴方法

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