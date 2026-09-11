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チェルシーvsハルはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月12日】チェルシーvsハル・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第4節

プレミアリーグ
チェルシー 対 ハル・シティ
チェルシー
ハル・シティ
守田英正

【守田英正新加入】2026-27プレミアリーグ第4節、チェルシー対ハル・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節が日本時間9月12日(土)に開催。チェルシーと、守田英正が所属するハル・シティが対戦する。

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本記事では、チェルシーvsハル・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

チェルシーvsハル・シティの試合日程・キックオフ時間

チェルシーvsハル・シティは、日本時間2026年9月12日(土)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第4節
  • 日時：2026年9月12日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェルシー vs ハル・シティ
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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チェルシーvsハル・シティのテレビ放送・ネット配信予定



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チェルシーvsハル・シティのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

チェルシーvsハル・シティの予想スタメンは？

チェルシー vs ハル・シティ 予想スタメン

3-4-2-1
チェルシー crest
チェルシー
CHE
フォーメーション
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
5-4-1
エミリアーノ・マルティネスエミリアーノ・マルティネスウェズレイ・フォファナウェズレイ・フォファナジョシュ・アチャンポンジョシュ・アチャンポンマクサンス・ラクロワマクサンス・ラクロワモーガン・ロジャーズモーガン・ロジャーズロメオ・ラビアロメオ・ラビアペドロ・ネトペドロ・ネトジョエル・ハトジョエル・ハトリース・ジェームズリース・ジェームズコール・パーマーコール・パーマージョアン・ペドロジョアン・ペドロコンスタンティノス・ツォラキスコンスタンティノス・ツォラキスN. MendyN. Mendyルィー・コイルルィー・コイルジョン・イーガンジョン・イーガンR. GilesR. Gilesセミ・アジャイセミ・アジャイteam-logoリュカ・グルナ＝ドゥアトリーガン・スレイターリーガン・スレイターM. BelloumiM. Belloumiteam-logoエリオット・ストラウドオリヴァー・マクバーニーオリヴァー・マクバーニー
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
3-4-2-1
チェルシー

先発メンバー

ハル・シティ

マネージャー

  • シャビ・アロンソ
  • S. Jakirovic

成績

CHE

CHE - 直近成績

FUL
2-3
LUT
2-0
BHA
4-3
ARS
2-1
LEE
6-3
得点（失点）
16/10
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
HUL

HUL - 直近成績

MUN
2-0
STK
1-1
COV
0-1
AVL
0-0
SUN
1-0
得点（失点）
4/2
2.5ゴール以上の試合
0/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

チェルシードローハル・シティ
5
0
0
FAカップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
チェルシー badge
チェルシー
CHE
4
終了
FAカップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
1
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
終了
FAカップ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
4
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
終了
プレミアリーグ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
終了
14得点1
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
330072+59
2
アーセナルアーセナルARS
330061+59
3
ハル・シティハル・シティHUL
321030+37
4
チェルシーチェルシーCHE
320187+16
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
312052+35
6
リヴァプールリヴァプールLIV
312064+25
7
ニューカッスルニューカッスルNEW
312064+25
8
エヴァートンエヴァートンEVE
312053+25
9
リーズリーズLEE
312032+15
10
ブライトンブライトンBHA
311185+34
11
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
311176+14
12
サンダーランドサンダーランドSUN
31113304
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
310248-43
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
310248-43
15
ボーンマスボーンマスBOU
302145-12
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
302123-12
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
301205-51
18
トッテナムトッテナムTOT
301205-51
19
フラムフラムFUL
300347-30
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
300305-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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