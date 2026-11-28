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【欧州・海外サッカー ニュース】チェルシー（プレミアリーグ）DFウェズレイ・フォファナは、先日公開されたインタビューが物議を醸している。

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チェルシーDFウェズレイ・フォファナに対し、サポーターが強烈なブーイングを浴びせている。

2022年にチェルシーへ加入し、これまで公式戦82試合に出場してきたフォファナ。今季はチームにケガ人が相次いだことも相まって主力の1人としてプレーしているが、先日公開されたインタビューが波紋を呼んでいる。

25歳DFは先日フランスの人気Youtuberザック・ナニ氏の動画に出演したが、イギリス『BBC』によると、この2時間のインタビューはクラブの許可を得ないものであったという。さらにインタビュー内では、先月行われたリーグカップのリヴァプール戦で自身のPK失敗を冗談めかして語るような場面も確認され、その内容が物議を醸している。

そして、前日会見でシャビ・アロンソ監督がフォファナの謝罪を明かしつつ「このようなことはもう2度と起こらない」と語っていたものの、ノッティンガム・フォレスト戦でのサポーターの反応は強烈だった。アウェイまで詰めかけたサポーターたちは、フォファナに対して繰り返しブーイングを浴びせ、さらに「お前はここで歓迎されていない」とのチャントも発生したという。その影響もあってか、フォファナは終始精彩を欠き、51分にはPKも献上。その5分後に交代となっている。

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試合後、シャビ・アロンソ監督は「我々は団結しなければならない。ロッカールームにいる全員、チームにいる全員が必要なんだ」とし、フォファナを擁護している。

「互いに助け合い、この困難な時期を全員で乗り越えていく必要がある。誰一人として見捨ててはならない。全員をサポートしなければならない。なぜなら、我々には全員が必要であり、ファンも必要だからだ。団結しなければならない。そうでなければ事態はより複雑になる」

また、サポーターの反応によってフォファナの起用が難しくなるかを問われた指揮官は、「そうだね……現時点では何も言えないが、今後の試合に向けて様子を見ることになる」と語っている。