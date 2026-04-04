チェルシー副主将、物議の発言で2試合出場停止の懲戒処分も…代理人は反発「全く理解できない」

チェルシーMFエンソ・フェルナンデスの代理人は、クラブの懲戒処分への不満を語っている。





2023年1月にチェルシーへと加入したエンソ・フェルナンデス。これまで公式戦161試合に出場するなど主力として活躍し、昨季もカンファレンスリーグとクラブワールドカップ優勝に貢献、現在はチームの副キャプテンを務めている。





そんなアルゼンチン代表MFだが、直近の発言が物議を醸すことに。3月17日のパリ・サンジェルマン戦後に「（将来について）わからない」と語ると、『TUDN』に対してはエンツォ・マレスカ前監督の解任について上層部への不満をのぞかせた。さらにインターナショナルウィーク中には、『Luzu TV』のインタビューで将来的に住みたい都市を聞かれ「マドリードに住みたい」と答えると、トニ・クロース氏やルカ・モドリッチへの憧れも公言しており、その発言が大きな注目を集めている。





そして3日、会見に出席したリアム・ロシニアー監督は「私もプロセスに関わり、クラブとして決断を下した。彼は明日の試合に出場しないし、次のマンチェスター・シティ戦も欠場する。エンソの性格や人柄を悪く言うことは何もない。だが、我々の文化や築き上げていきたいものを考慮すると、一線を越えてしまった。何らかの処分を下さざるを得なかった」とし、クラブから2試合の出場停止処分を課したことを明かしている。





しかし、この処分に代理人は反発。現役時代にパリ・サンジェルマンやアルゼンチン代表として活躍し、現在はエンソ・フェルナンデスのマネジメントを担当するハビエル・パストーレ氏が『The Athletic』に対して以下のように語った。





「監督から説明を受けて彼はそれを受け入れた。非常にプロ意識の高い選手であり、どこにいても全力を尽くし、監督の決定を尊重する選手だからだ。しかし、彼は具体的なクラブ名を挙げておらず、チェルシーを去りたいとも言っていない。なぜこんな処分が課されたのか、全く理解できない。マドリードについて言及したのは、いつか住みたいヨーロッパの都市を聞かれたから答えただけで、言語やブエノスアイレスと似ていること、文化や気候が理由だ。そして、チェルシーやロンドンを離れたいとは一言も言っていない」





4日のFAカップ準々決勝ポートヴェイル戦、そして12日のプレミアリーグ第32節マンチェスター・C戦の欠場が決まったエンソ・フェルナンデス。今後の動向に注目が集まっている。