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Yuta Tokuma

【5月26日】広島東洋カープvs千葉ロッテマリーンズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球交流戦2026

プロ野球交流戦2026 広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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本記事では、広島vsロッテのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球交流戦2026の広島東洋カープvs千葉ロッテマリーンズは、5月26日(火)から28日(木)にマツダスタジアムで開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
5/26(火)18:00広島東洋カープvs千葉ロッテマリーンズ
5/27(水)18:00広島東洋カープvs千葉ロッテマリーンズ
5/28(木)18:00広島東洋カープvs千葉ロッテマリーンズ

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広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
5/26(火)
18:00
5/27(水)
18:00
5/28(木)
18:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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