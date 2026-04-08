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DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーン実施中！4月19日まで限定
Yuta Tokuma

【4月9日】広島東洋カープvs読売ジャイアンツのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 広島東洋カープ対読売ジャイアンツの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは4月7日(火)から9日(木)、広島東洋カープと読売ジャイアンツが対戦する。

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本記事では、広島vs巨人のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

広島東洋カープ対読売ジャイアンツ｜試合日程・開始時間

プロ野球公式戦2026の広島東洋カープvs読売ジャイアンツは、4月7日(火)から9日(木)にマツダスタジアムで開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
4/7(火)18:00広島東洋カープvs読売ジャイアンツ
4/8(水)18:00広島東洋カープvs読売ジャイアンツ
4/9(木)18:00広島東洋カープvs読売ジャイアンツ

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広島東洋カープ対読売ジャイアンツ｜放送・配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
4/7(火)
18:00
4/8(水)
18:00
4/9(木)
18:00

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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広島東洋カープ主催試合のおすすめ視聴方法

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2026プロ野球のおすすめの視聴方法

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DAZN野球専用パック「DAZN BASEBALL」は2026シーズンのプロ野球開幕を記念して、初月無料キャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

公式戦だけではなく、一部の春季キャンプやオープン戦の配信も行っており、シーズンを通してプロ野球視聴を検討されている方にはおすすめだ。

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