バルセロナ再加入が正式発表のカンセロ「唯一の目標だった。ここで愛されていると感じる」

バルセロナはDFジョアン・カンセロの加入を正式に発表した。

カンセロは2024年にマンチェスター・シティを離れ、アル・ヒラルと3年契約を結んだが、昨シーズンはバルセロナにレンタル移籍し、ラ・リーガ優勝に貢献した。今夏にはアル・ヒラルとの退団に合意した後、3年契約でカンプ・ノウに復帰した。

「これは夢だった」とカンセロは語り、こう続けた。

「自分がいたい場所にいられて、とても幸せ。このクラブが好きだし、クラブの一員だと感じている。ここで愛されていると感じているし、このクラブのために全力を尽くすことを誓う」

「この2週間は大変だったけれど、自分が何を望んでいるかは分かっていた。バルサでプレーしたい、それが唯一の目標だった。そしてそれを達成できた。家族や友人に感謝している。以前にも言ったように、もしバルサでプレーできなかったら、1年間はプレーしないつもりだった。僕はいつもここにいることが大好きだった。このクラブ、そしてバルサのサッカー観、つまり攻撃的でボールポゼッションを重視する姿勢に強く共感している。僕は自分がいたい場所にいるんだ」

ポルトガル人選手は、この新たな章に最大限の野心を持って臨み、今シーズンの主要目標の一つとして チャンピオンズリーグ優勝を目指している。

「質の高い選手が揃っているので、正しい方向に進んでいると思う。チャンピオンズリーグ優勝のためにできる限りのことをするつもりだ。バルサの目標達成を助けるためにここにいる。チームメイトも同じ気持ちだと思う。素晴らしいチームだ。ここにいられてとても嬉しい」