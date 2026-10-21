バターフィールド・バミューダ選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

世界最高峰の男子ゴルフトーナメント「PGAツアー」は、10月22日(木)から『バターフィールドバミューダチャンピオンシップ』が開催される。

本記事では、バターフィールドバミューダチャンピオンシップ2026の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

バターフィールド・バミューダ選手権｜開催概要

バターフィールド・バミューダ選手権2026は、10月22日(木)から4日間にわたってコース：ポートロイヤルゴルフコース (バミューダ諸島)で開催される。

ザンダー・シャウフェレ、コリン・モリカワ、リッキー・ファウラーらが出場するほか、日本からは松山英樹と久常涼が出場予定だ。

ベイカレントクラシック｜日程

日程（日本時間） ラウンド 10月22日(木) 1日目 10月23日(金) 2日目 10月24日(土) 3日目 10月25日(日) 最終日

バターフィールド・バミューダ選手権｜放送/配信予定



放送・配信時間 形態 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 未定 ネット ゴルフネットワーク 【10/23(金)】2:00～5:00(LIVE)

【10/24(土)】2:00～5:00(LIVE)

【10/25(日)】2:00～5:00(LIVE)

【10/26(日)】2:00～5:00(LIVE) CS放送

バターフィールド・バミューダ選手権｜おすすめ視聴方法

PGAツアーのバターフィールド・バミューダ選手権は、『U-NEXT』で配信される。2026シーズンのPGAツアーは「ワールドゴルフパック」で配信されるため、加入する必要がある。「ワールドゴルフパック」は月額2,600円（税込）となっており、加入日〜翌月同日（更新日）の前日までが契約期間となる。

また、PGAツアーを楽しむなら月額プランとのセットがおすすめだ。セットで申し込むことで、「月額プラン(31日間無料トライアル)」もついてくる。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXTは、「ワールドゴルフパック」でLPGAツアー・PGAツアーという男女世界最高峰のツアーなどを楽しめる。

これにより、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

＜海外ツアー＞

●PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）（米国男子）

●LPGAツアー（米国女子）

●DPワールドツアー（欧州男子）

●LET（欧州女子）

●アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

＜海外男子メジャー大会＞

●全米プロゴルフ選手権

●全米オープンゴルフ選手権

●全英オープンゴルフ選手権＜海外女子メジャー大会＞

●シェブロン選手権

●全米女子プロゴルフ選手権

●全米女子オープン

●エビアン選手権

●AIG全英女子オープン

＜その他＞

●TGL

●ニュージーランドオープン

●各海外ツアーの過去大会映像

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。