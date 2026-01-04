ザンクト・パウリのアレクサンダー・ブレッシン監督が、今冬の移籍市場で獲得した日本代表DF安藤智哉に太鼓判を押した。

ブンデスリーガのザンクト・パウリは2日、新年最初の公開トレーニングを行った。2度目のトレーニングが終わった後、アレクサンダー・ブレッシン監督が新加入の安藤について言及。合流してまだ2回の練習を終えた段階ながら、指揮官は安藤が持つポテンシャルと、チームへの適応についてポジティブな第一印象を語っている。

ビデオ分析の段階から安藤を高く評価していたというブレッシン監督は、ピッチ上で見せる具体的なクオリティに期待を寄せた。

「（加入後まもないため評価は）まだ難しいが、ビデオ分析の結果通り、彼は我々が求める条件に非常に良く合致している。彼は多くのものをもたらしてくれる。前への守備、勇敢なポジショニング、そして強力なヘディング。これらはチームに良い影響を与えてくれるはずだ」

また、新天地でのコミュニケーション面についても、チームメイトの存在が助けになっているようだ。

「（チームへの合流は）非常に良く受け入れられた。ザンクト・パウリではそれが問題になったことは一度もないがね。言語面でも何とかなる。藤田譲瑠チマやホペイロの神原健太が通訳できるからね」